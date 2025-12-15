BTÜ Konuşmaları'nın konuğu olan Beyçelik Holding CEO'su Baran Çelik, 'İçinde bulunduğunuz koşulların kıymetini bilmeli, zorluklarla karşılaşsanız bile kendinize güvenmeli ve cesur seçimler yapmalısınız. Çünkü iz bırakan büyük adımlar her zaman cesaret ister' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinde her hafta çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 5'nci sezon 49'ncu bölüm konuğu; Beyçelik Holding CEO'su, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurlu Başkanı Baran Çelik oldu.

Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 'İz Bırakan Adımlar' başlıklı konuşmasını yapan Baran Çelik, Beyçelik markasının doğuşu ve gelişim serüveninden bahsederken, öğrencilere hedefe ulaşılan yolda atılacak önemli adımları aktardı.

'EN BÜYÜK BİRİKİMİMİZ TECRÜBEMİZ'

Beyçelik Holding'in ana faaliyet alanının otomotiv tedarik sanayi olduğunu aktaran Baran Çelik, Türkiye'deki tüm, Avrupa'daki pek çok markaya tedarik sağladıklarını söyledi. Baran Çelik, farklı iş kollarında da var olduklarını, Beyçelik markası olarak İSO ilk 500 ve ikinci 500 sıralamalarında yer aldıklarını ifade etti. Baran Çelik, 'Bugünkü başarımızı üniversite eğitiminin yanında, büyüklerimizden aldığımız tecrübeyi doğru kullanmaya borçluyuz. En büyük birikimimiz, bu tecrübeden geliyor ve bugün Beyçelik'in güven veren bir grup haline geldiğine inanıyoruz' dedi.

'HATALARINIZI TEKRARLAMAYIN, TECRÜBEDEN FAYDALANIN'

Öğrencilere, tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulunan Baran Çelik, 'Bu yolu giderken bizler de engellerle karşılaştık. Ancak her bir engel bize değerli tecrübeler kazandırdı. Unutmayın ki; kariyer yolculuğunuzda yapılan hataları tekrarlamamak, tecrübeli insanların bilgisinden faydalanmak ve o bilgiyi doğru şekilde kullanabilmek çok önemli' diye konuştu.

'ŞANS KAPIYA GELDİĞİNDE HAZIR OLAN KAZANIR'

Girişimcilik ve kariyer yolculuğunda dikkat edilmesi gereken hususları paylaşan Çelik, 'Aslında şanslı insan yoktur; şans kapıya geldiğinde hazır olan insan vardır. Ve o pas eninde sonunda gelir, önemli olan o ana hazır olmaktır. Kariyer yolculuğunuzda başkalarının koyduğu hedefe değil kendi hedefinize yürümek de çok önemli. Çünkü ancak kendi belirlediğiniz hedefleri içselleştirdiğinizde başarılı olabilirsiniz; başkalarının sizin için koyduğu hedeflerle gerçek başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Bu nedenle kendi rotanızı kendiniz çizmelisiniz' ifadelerini kullandı.