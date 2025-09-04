Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen “Malezya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı”, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş birliklerinin temelini atmak amacıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde, “Malezya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının, ticari ilişkileri geliştirme ve yeni ortaklıkların temelini atma açısından önemli bir fırsat olduğunu söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Malezya ile ülkemiz arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hedefine Bursa gibi dış ticaret potansiyeli yüksek şehirlerin katkısıyla ulaşabiliriz.” dedi.

BTSO, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatlarını üyelerine tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. ABD’den Azerbaycan’a, Almanya’dan Mısır’a kadar dünyanın dört bir yanındaki ihracat ve yatırım imkanlarına ilişkin toplantılar düzenleyen BTSO, şimdi de Malezya pazarını mercek altına aldı. Oda Hizmet Binasında düzenlenen “Malezya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları” bilgilendirme toplantısı, Malezya Yatırım Ajansı Direktörü ve Malezya Konsolosu Shahzul Jayawirawan bin Mohd Yunus ile MATRADE İstanbul Direktörü Sadat Anak Foster Maad’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

MALEZYA İLE TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Malezya’nın 600 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Malezya’nın dış ticaretinden yaklaşık 5 milyar dolarlık pay aldığını belirten Koçaslan, “Bunun 4,5 milyar doları ithalatımızdan, kalan kısmı ise ihracatımızdan oluşuyor. Malezya’nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 17’nci, ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında ise 37’nci sıradayız. Biz bu rakamları yeterli görmüyoruz. Çünkü potansiyelimizin çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile Malezya arasındaki güçlü dostluk ve ortak vizyon, ticaretimizi çok daha ileri seviyelere taşımaya yetecek kudrete sahip. Bu noktada Bursa iş dünyasının da önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Şehrimiz 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi. 10 milyar dolarlık ticaret hedefi, Bursa gibi şehirlerin katkısıyla gerçekleşebilir.” dedi.

“YENİ TİCARET KÖPRÜLERİ KURULACAK”

BTSO’nun Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine, Ticari Safari, UR-GE ve HİSER, sektörel heyetler, KFA projeleri ve sektörel fuarlarla katkı sağladığını söyleyen Muhsin Koçaslan, savunma ve havacılık sektöründe Malezya ile yürütülen projelere de değinerek, Bursa’nın mühendislik gücü ve tedarik zinciriyle bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

“STRATEJİK ORTAKLIKLARIN KAPISINI AÇACAK”

BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, kümelenme yaklaşımının uluslararası rekabetçiliği artıran bir model olduğunu belirterek, Bursa’nın sanayi gücü ile Malezya’nın dinamik ekonomisi arasında kurulacak iş birliklerinin stratejik ortaklıkları doğuracağını ifade etti.

“BURSA BÖLGENİN ÜRETİM VE İHRACAT MERKEZİ”

Malezya Konsolosu Shahzul Jayawirawan bin Mohd Yunus, Bursa’nın otomotiv ve makine sektörlerindeki altyapısının Malezya’daki endüstriyel kümelenme yapılarıyla sinerji yaratabileceğini söyledi. Malezya Yatırım Ajansı olarak Bursa iş dünyasını serbest ticaret bölgeleri ve ortak üretim alanları hakkında bilgilendirmeye hazır olduklarını belirtti

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE) İstanbul Direktörü Sadat Anak Foster ise Malezya’nın ticarette sunduğu fırsatlar, güçlü ekonomik yapısı ve stratejik konumu hakkında kapsamlı bilgiler verdiği bir sunum gerçekleştirerek, Türk firmalarını Malezyalı firmalarla iş birliği yapmaya davet etti.