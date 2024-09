BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ modeliyle, yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’nin Bursa ve Güney Marmara’nın en büyük ve en kapsamlı lojistik merkezi olacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteleri ve Eylül Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO çatısı altındaki 70 meslek komitesini bir araya getiren toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sıkılaşmaya dayalı dezenflasyon hedefli ekonomi programının etkilerinin tüm sektörler üzerinde yoğun bir şekilde hissedildiği bir süreçten geçtiklerini söyledi. Oda olarak sektörlerin sorunlarına çözüm üretmek, firmaların zorlu süreci en az hasarla atlatmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Burkay, “Bu çalışmaları, her bir sektörümüzün sorunlarını en iyi bilen komitelerimizle, konseylerimizle ve meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Komitelerimiz sadece iş dünyasına karşı değil, aynı zamanda yaşadığımız topluma karşı da büyük bir sorumluluk taşıyor. Sizler, bu sorumluluğu omuzlarınızda taşıyıp, el birliğiyle daha iyi günler için mücadele ediyorsunuz. Sektörümüzün nabzını tutuyor, firmalarımızın taleplerini Odamız çatısı altında en iyi şekilde dile getiriyorsunuz. Gayretleriniz, emekleriniz ve fedakârlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. “İSTİKRARLI BÜYÜME İÇİN FİRMALAR DESTEKLENMELİ” Firmaların ekonominin temel taşları olduğunu belirten Başkan Burkay, istikrarlı bir büyümenin ancak işletmelerin sağlıklı kalmasıyla gerçekleşebileceğini vurguladı. Enflasyonla mücadelede alınan kararların üretimden ticarete tüm firmaların önceliklerinin gözetilerek hayata geçirilmesinin en önemli beklentileri olduğunu aktaran Başkan Burkay, “Bu kapsamda yaptığımız girişimlerin sonuçlarını da alıyoruz. Özellikle parasal olmayan kıymetler üzerinden uygulanması planlanan enflasyon düzeltmesi, KOBİ niteliğindeki firmalarımız için büyük mağduriyetlere yol açacaktı. Oda olarak yaptığımız girişimlerin ardından enflasyon muhasebesi kapsamına giren firmalarımız için ciro sınırı getirildi ve birçok firmamız, önemli bir yükün altına girmekten kurtuldu. Bununla birlikte küçük ve orta ölçekli firmalarımızın krediye erişiminin sağlanması ve kredi koşullarının daha düşük maliyetlerle tahsis edilmesi, ihracatçımıza verilen yüzde 2’lik döviz desteğinin bir miktar daha artırılması, bu kapsamdaki firmalarımız için ayrıca yüzde 30’luk döviz bozdurma zorunluluğunun gözden geçirilmesi gibi düzenlemelerin yapılması da beklentilerimiz arasında.” açıklamasında bulundu. “EKONOMİNİN DİNAMİKLERİ DEĞİŞİYOR” “Gerek üretimin gerekse de ticaretin dinamikleri sürekli değişiyor. Bizler, bu değişen koşullara karşı tüm firmalarımızın hızla uyum sağlayabilmesini arzu ediyoruz.” ifadesini kullanan İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Bu nedenle ekonomide nitelikli personelden dijital dönüşüme kadar ihtiyaç duyduğumuz her alanda firmalarımıza rehberlik yapmak, üretim ve ticaret altyapımızı güçlendirmek istiyoruz. Sektörel konseylerimizin çalışmaları doğrultusunda üretimden ticarete kadar Bursa ekonomisine güç katan tüm sektörlerimiz için yol haritalarımızı güncelledik. Sanayi ve ticaret hayatında dönüşüm odaklı projelerimizi de meclis ve komite üyelerimizin önerileri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Oda olarak firmalarımızın işlerini büyüten, Bursa ekonomisine güç katan tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz.” dedi. TEKNOSAB LOJİSTİK PARK GSYF HAYATA GEÇTİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçecek TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’ne ilişkin de komite üyelerine bilgi veren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek, Bursa’da girişimcilik ekosistemini geliştirecek önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Ülkemizin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB’da Lojistik Park projemizi gerçekleştiriyoruz. TEKNOSAB öncülüğünde oluşturulan ve SPK’dan onay alan TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nda ilk grup payların TEKNOSAB ve Odamız üyesi yatırımcılara ihraç süreçleri ile ilgili hesap açım işlemlerini başlattık. Katılım paylarını alan yatırımcılarımız, TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’ne ortak olurken, Bursa ve Güney Marmara’nın en büyük ve en kapsamlı projesinin ortağı olmanın yanında bu büyük projenin değer artışı, kira gelirleri ve birçok avantajından da faydalanabilecek.” diye konuştu. TOPLAM YATIRIM BÜTÇESİ 210 MİLYON DOLAR En hızlı şekilde projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, 24 aylık bir süre öngördüklerini, minimum 10 bin dolar bedelle tüm üyelerin de fona katılabileceğini kaydetti. Lojistik Park’ın çeşitlilik açısından Türkiye’deki tek proje olacağını vurgulayan Başkan Burkay, “Depo, antrepo, e-ticarete yönelik akıllı depo, soğuk hava depoları ve data center alanlarına kadar birçok yapı bu projenin içerisinde yer alıyor. Çatılara 12 MW’lik GES kuruyoruz. Enerji ihtiyaçları yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Projenin yaklaşık 210 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi olacak.” dedi.

“TİCARETTE KOŞULLAR DEĞİŞİYOR” Ekonomide geleneksel koşulların değiştiğini vurgulayan İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Burada önemli olan ölçek oluşturabilmek. Yeni ekonomiye uygun oyun planları geliştirebilmek. Biz inşallah bu fonla öyle bir eser ortaya koyacağız ki bunun devamı da gelecek. ‘Şehir Fonu’ kurmak için çalışma başlattık. Enerjide BB Solar yatırımımız var. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’na başvurduk. İnşallah teşvik belgesini en kısa zamanda alarak, enerjide hücre üretimi için yatırımımızı yine fon modeli ile yapacağız. Bilişim alanında DATA Center projemiz var. Bunların hepsi büyük ölçekli projeler. Bursa iş dünyasını bu projeler etrafında toplama arzusundayız. STK’lar, OSB’lerle bir araya gelerek projemizi anlatacağız. Biz aslında bilinmeyeni keşfetmiyoruz. Yeni iş modelleri geliştiriyor, inovasyonu iş modellerinde gerçekleştiriyoruz.” “KENT ANAYASASI SÜRATLE HAZIRLANMALI” Başkan Burkay, iş dünyası için gelecekteki sürecin kolay olmayacağını belirterek, her sektörün projeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Değişen ekonomik koşullara uygun projelerin geliştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde iş dünyasının rekabette geride kalacağını söyleyen İbralim Burkay, “KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, Organize Konut Bölgeleri 10 yıldır gündeme getirdiğimiz projeler. Ancak elimizde olanların dışında bir de dış etkenler var. Şehrin anayasası olan 1/100 binlik çevre planı, bu mecliste çıkmıyor. Bu şehrin önünü açmak, daha yaşanılabilir bir Bursa için bu anayasanın süratle hazırlanması gerekiyor. Bugün bu projeler hayata geçtiği takdirde Bursa’nın çevreden trafiğe birçok kronik sorunu ortadan kalkar. Bizim bu projelerde sadece 3 kriterimiz var; otoyol, liman ve demiryolu bağlantısı. Firmalar, şehir içinde sıkışmış ve gelişemeyecek durumda. Ekonominin olmadığı bir yerde gelişme olmaz. İşte küçüldükçe ihracatta geriliyoruz. İkinci sıradan dördüncü sıraya kadar geriledik. Böyle devam ederse ilk 10’dan çıkacağız. İlerde hata yaptık dediğimizde ise geri dönme ve toparlanma şansımız olmayacak.” dedi.

“57 BİN ÜYEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ” BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, küresel ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerin sanayiden ticarete, tarımdan turizme hemen her sektörde değişim ve dönüşümü beraberinde getirdiğini söyledi. BTSO’nun 57 bin üyesinin her birinin dünyadaki bu değişim ve gelişime uyum sağlaması için gayret gösterdiğini dile getiren Bayizit, “Bu çerçevede daha güçlü ve daha rekabetçi bir ekonomik yapı inşa etmek için kapsamlı projeler gerçekleştiriyoruz. Şükürler olsun BTSO bugün üyeleri için sadece belge düzenleyen bir kurum değil; üyelerini büyüten, geliştiren ve onlara rehberlik eden bir uzmanlık merkezi haline geldi. Katma değerli üretimden nitelikli istihdama, ileri teknoloji yatırımlarından yurt dışı fuar organizasyonlarına kadar Türkiye’nin örnek aldığı 60’ı aşkın projenin altında komite ve konseylerimizin imzası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Fonu’na ilişkin sunum gerçekleştirdi. Toplantıda meslek komite üyeleri de sektörel değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerini paylaştı.