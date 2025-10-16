BTÜ Konuşmaları'nın konuğu olan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, öğrencilere seslenerek, girişimcilik ruhunu kaybetmeden cesaretle adım atmaları gerektiğini söyledi. 'Türkiye'nin ikinci yüzyılını sizler inşa edeceksiniz. Şikâyet etmeye hakkınız yok; gelecek sizin ellerinizde' diyen Burkay, gençleri stratejik düşünmeye, değerlerine sahip çıkmaya ve aksiyon almaya davet etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerini her hafta çarşamba ilham veren konuklar ile buluşturan BTÜ Konuşmaları'nın 5. Sezon 43'ncü bölüm konuğu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay oldu.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, BTSO yönetim kurulu üyeleri, iş dünyasından temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' başlıklı konuşmasını yapan İbrahim Burkay, Bursa'nın sadece bir sanayi kenti değil; aynı zamanda geleceğe yön veren projelerin de merkezi olduğunu söyledi. İbrahim Burkay, 60 bin üyeli BTSO'nun; TEKNOSAB, Türkiye'nin ilk uzay temalı eğitim merkezi GUHEM, iş dünyasının yeni eğitim üssü Bursa Business School ve BTSO Eğitim ve Teknoloji Merkezi gibi önemli projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan İbrahim Burkay, üniversite hayatının sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

İbrahim Burkay, 'Bu dönem; kültürünüzü, vizyonunuzu ve sosyal becerilerinizi geliştirdiğiniz, hayata hazırlandığınız bir süreçtir. Bu nedenle nerede ve nasıl bir şehirde eğitim aldığınız büyük önem taşıyor. Bursa, bu açıdan gençlere büyük fırsatlar sunan iddialı bir kenttir. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek adına Bursa Teknik Üniversitemiz de ciddi çalışmalar yürütüyor. Sizler de bu sürece mutlaka aktif şekilde katılmalı, bu fırsatları çok iyi değerlendirmelisiniz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Bursa'nın tarihsel ve ekonomik gücüne dikkat çeken Burkay, şehrin sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde söz sahibi olduğunu belirtti.

Başkan Burkay, öğrencilere stratejik düşünme çağrısı yaparak şu uyarılarda bulundu:

'Hayatta başarılı olmak için stratejik bakış açısı geliştirmelisiniz. Herkes bilgiye ulaşabiliyor ama asıl farkı, bu bilgiyi doğru şekilde kullanabilmek belirliyor. Hayal kurduğunuz alanda gücünüz artar. Başarı hikâyelerinin tamamı sıfırdan başlar. Bu yüzden risk almaktan korkmayın.' Doğru insanlarla yola çıkmanın ve doğru soruları sormanın önemine vurgu yapan Burkay, 'Hayat yolculuğunuzda en kıymetli pusulanız sorularınız olacak. Doğru soruları soran kişiler yanlış karar alma ihtimalini azaltır, analitik düşünme becerileri gelişir. Buna stratejiyi de eklerseniz başarısınız' diye konuştu.

'AKSİYON ALMAYAN, EDİLGEN KALIR'

Gençlerin pasif kalmamaları gerektiğini ifade eden Burkay, 'Bugün bilgiye sahipsiniz ama aksiyon almadığınız sürece edilgen kalırsınız. Hayatınızın merkezine başkalarını değil, kendi değerlerinizi koyun. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Şikâyet etmek yerine üretin, deneyin, başarın. Bu ülke sizlerin idealleriyle yükselecek.' dedi.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.