30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlandı. En dikkat çeken etkinliklerden biri de Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın programı oldu. İstanbul plajlarının kaçak sığınmacıların istilasına uğraması ve vatandaşların halka açık plajlardan uzaklaşması nedeniyle 30 Ağustos’ta teknelerle plaja çıkarma yaparak soruna dikkat çektiler.



Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı farklı bir etkinlikle kutladı. Hem hafta sonu hem bayram tatili olması dolayısıyla Küçükçekmece Menekşe Plajı’na akın eden vatandaşlar büyük bir sürpriz ile karşılaştı.



Ellerinde Türk bayrağı, parti bayrağı ve pankartlar bulunan Zafer Partililer marş söyleyerek plaja giriş yaptılar. Plaja yürüyen partililerin şaşkınlığını yaşayan vatandaşları bekleyen sürpriz ise partililerin yaklaşık 10 kadar tekne ile Menekşe sahiline çıkarma yapmış olmasıydı. Etkinlik esnasında söylenen marşlar, Atatürk ve Cumhuriyet lehinde atılan sloganlar ile “Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak” sloganı denizin tadını çıkaran vatandaşlardan alkış ve destek aldı. Programın ardından çeşitli motosiklet kulüplerinin üyelerinin plajın hemen arkasında bulunan caddedeki saygı geçişi ile son buldu.

