Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği günlük hava tahmin raporuna göre rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken; kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.