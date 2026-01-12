Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Genç Sahne Tiyatro Okulu'nda seçmelerin tamamlanmasının ardından eğitim süreci başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SUBÜ iş birliğiyle hayata geçirilen Genç Sahne Tiyatro Okulu'nda seçmeler tamamlandı ve eğitim sürecibaşladı. Seçmelerden başarıyla geçen 30 öğrenci, ilk dersle birlikte profesyonel tiyatro yolculuğuna adım attı.

Sahne sanatlarına ilgi duyan gençlerin katıldığı seçmelere toplam 100 aday başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 30 kişilik grup, mayıs ayına kadar sürecek eğitim programına ilk dersle birlikte başladı. İlk derste öğrenciler, sahne çalışmaları ve temel oyunculuk egzersizleri yaptı.

Program kapsamında öğrenciler; ses, nefes, artikülasyon, jest, mimik, duygu, hareket ve metin tahlili alanlarında uygulamalı eğitim alacak. Tirat üzerinden karakter ve tip çalışmaları yapılacak, dönem sonunda belirlenecek bir oyun metni ile sahneleme çalışması gerçekleştirilecek.