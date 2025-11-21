Bilecik'te Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, KÖYDES kapsamında yapımı hızla devam eden 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, KÖYDES projeleri kapsamında Muratdere Köyü'nde yapımı devam eden 4.500 metrelik içme suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk'e incelemelerinde ilgili kurum temsilcileri eşlik ederken, çalışmaların son durumu ve köy halkının uzun süredir beklediği içme suyu hattının bölgeye sağlayacağı faydalar değerlendirildi.

Yetkililer, proje tamamlandığında Muratdere'nin daha kesintisiz, sağlıklı ve modern içme suyu altyapısına kavuşacağını ifade ederken, Kaymakam Öztürk ise köylerin yaşam kalitesini artıran yatırımların yakından takip edildiğini söyledi. Kaymakam Öztürk, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gerekli desteğin sürdüğünü kaydetti.