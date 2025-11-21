İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri öğrencileri, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü için yaptıkları resimlerin belediye binasına asıldığını videolardan izleyince büyük mutluluk yaşadı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören öğrencilerin, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında hazırladığı resimler belediye binasının ön cephesine asıldı.

Miniklerin emekleriyle ortaya çıkan eserler, hem renkli bir görüntü oluşturdu hem de çocuklara unutulmaz bir anı sundu. Öğrenciler, resimlerinin belediye binasını süslediğini öğretmenleri tarafından izletilen videolardan görünce büyük mutluluk yaşadı.

Videolar, çocuklar için keyifli ve unutulmaz anlara sahne oldu.