Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yılın ilk basın toplantısında 2026'da hayata geçirilecek ulaşım projelerini açıkladı: 300 bin ton asfalt, 350 km sathi kaplama, yeni raylı sistem hatları ve 2050 vizyonlu Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2026 yılının ilk basın değerlendirme toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ve BURULAŞ tarafından yürütülen çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki toplantıya belediye ve iştirak yöneticileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Bozbey, konuşmasının başında ulaşımın bir kentin geleceğini şekillendiren en kritik başlıklardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Göreve geleli henüz iki yıl bile olmadı. Yıllardır biriken sorunların tüm sorumluluğunu bugüne yüklemek ne gerçekçi ne de vicdani olur. Ulaşım, kısa sürede günü kurtaran müdahalelerle çözülebilecek bir alan değildir. Uzun vadeli bakış, güçlü planlama ve kararlı uygulama gerektirir' dedi.

TRAFİK YÜKÜ 1 MİLYON 300 BİNİ AŞTI

TÜİK verilerine göre Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısının 1 milyon 300 bini geçtiğini ve son bir yılda yüzde 7 arttığını hatırlatan Bozbey, plansız büyümenin, yanlış yer seçimlerinin ve bütüncül bakış eksikliğinin bugünkü sıkışıklığın temel nedeni olduğunu söyledi. 'Biz kentin belirli noktalarda sıkışmasını değil, denge içinde yayılmasını esas alıyoruz' diyerek 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirtti.

2050 VİZYONLU SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ANA PLANI

Başkan Bozbey, 2050 hedef yılına yönelik Bursa Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı'nın ön yeterlilik aşamasının tamamlandığını ve 2 Mart'ta ihalesinin yapılacağını açıkladı. Planın toplu taşımayı, raylı sistemleri, yaya ve bisiklet önceliğini merkeze aldığını ifade eden Bozbey, 'Hangi hattın ne zaman devreye alınacağı, hangi aksların güçlendirileceği, farklı ulaşım türlerinin nasıl entegre edileceği bu plan çerçevesinde somut biçimde tanımlanmış durumda' dedi.

Plan kapsamında 24 bin 700 kişiyle anket çalışması yapılacağını, trafik sayımları, kavşak etütleri ve 30 km trafik sirkülasyon planının hazırlanacağını duyurdu.

2026'DA DEV YATIRIMLAR

2026 yılında sahada hayata geçirilecek fiziki yatırımları da sıralayan Bozbey, yıl boyunca şu hedefleri açıkladı:300 bin ton sıcak asfalt, 350 km sathi kaplama, 260 bin metrekare tretuvar

300 bin metrekare parke, 12 km bisiklet yolu, 5 km imar yolu, 30 km otokorkuluk ve 110 adet sanat yapısı imalatı hedeflediklerini kaydetti. Proje ve planlama tarafında ise 30 km yol için tasarım, 40 km yol için uygulama projesi, 19 km bisiklet yolu projelendirmesi, 23 kavşakta düzenleme, 9 farklı seviyeli kavşak projesi, 5 köprü ve 5 küçük sanat yapısı projesi hazırlandığını belirtti.

DEVAM EDEN VE YENİ BAŞLAYACAK ÖNEMLİ PROJELER

Başkan Bozbey, 2026'da öne çıkan bazı projeleri şöyle sıraladı:

Mudanya Yolu Geçit-Bademli Kavşağı 5 şeritli köprü (Mayıs-Haziran 2026 tamamlanması hedefi)

Esenevler-Yiğitler-Otosansit-Kestel imar yolu (2026'da tamamlanması hedefi)

Gürsu-11 Eylül Bulvarı bağlantı yolu (2 köprü, 2026'da bitirme hedefi)

Karacabey-Harmanlı yıkılmaya yüz tutan köprü ihalesi

Nilüfer Kayapa çevresi imar yolları (Atlıçayır, Karşıbağlar, Nasreddin Hoca, Çamlık bulvarları)

İzmir Yolu servis ve yan yol projeleri (Orhaneli Kavşağı-FSM-Çalı-Alaaddinbey-Üniversite)

Botanik Katlı Kavşak Projesi

Acemler Aktarma ve Ayrım Projesi

Heykel-Teferrüç Teleferik Hattı

Üniversite-Görükle Hafif Raylı Sistem Hattı

Çalı-Demirtaş Raylı Sistem Hattı (3 etap)

BURULAŞ VE TOPLU ULAŞIM

BURULAŞ'ın 2025'te yaklaşık 315 milyon yolcu taşıdığını, gece seferleri ve öğrenci indirimleriyle hizmet kalitesini artırdığını belirten Bozbey, 42 yeni otobüs alındığını, yapay zekâ destekli şoför takip sistemi getirildiğini açıkladı. Paylaşımlı bisiklet projesi, elektrikli otobüs yatırımları ve 'Park Et Devam Et' alanlarının yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Raylı sistemler ile otobüs hatları arasındaki bütünleşik ulaşım entegrasyonuna önem verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, T1 ve T2 hatlarına paralel çalışan otobüs seferlerini kademeli olarak azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Elektrikli otobüs sayısını artırmayı amaçladıklarını, Otobüs Komuta Kontrol Merkezini hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Karacabey Otogarı-Bursa Terminali arasında 904 numaralı hattı devreye alınarak ilçeler arası erişimi güçlendirileceklerini belirtti.

BBBUS hatlarında memnuniyet seviyesinin yüzde 98 seviyesinde olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'BBBUS ile fiyat dengesini oluşturuyorduk. Şimdi Bakanlık şirkete devretti. Şirket ihale yaptı. İhalede biz de teklif verdik. Teklifler açıldığında Sabiha Gökçen-Bursa arasındaki yolculuktan alınan paranın tamamını hatta cebinden üstüne para koyarak teklif verenleri gördük. Demek ki firmalar teklif verirken gidişi yukarıda tutmayı gelişi düşük tutmayı planladılar. Bizim teklifimiz çok aşağıda kaldı. BBBUS otobüslerimizin iki havaalanına da Bursa'dan yolcu taşımasını ve denge oluşturmaya devam etmesini istiyoruz. Devam kararının bize verilmesini Bakanlıktan ve ilgililerden Bursalılar adına bekliyoruz. Kent adına ve kentli adına bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz çekildiğimizle fiyatların yukarıya çıkacağına emin olabilirsiniz. Fiyat dengesi bozulacak. İyi hizmet veren bir kurumu da ortadan kaldırıyorsunuz. Bu konuda davalar devam edecektir' diye konuştu.

Başkan Bozbey, 'Bir muhtarımız '25 yıldır dilenci olduk, bu yolu yaptıramadık' demişti. Geçen yıl o yolu bitirdik, halkımız kullanıyor. Birileri konuşur, biz iş yaparız. Bursa'nın her bireyini seviyoruz. Herkesin huzur, güven ve mutlulukla yarınlara ulaşmasını istiyoruz. İhtiyaç sahiplerinin, emeklilerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.'diye konuştu.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.