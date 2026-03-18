ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu kalıcı şekilde yüzde 2 hedefine indirmekte kararlı olduklarını söyledi.

ABD (İGFA) - Federal Reserve (Fed), piyasaların yakından takip ettiği Mart ayı faiz kararını duyurdu.

Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutarken, kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı bildirildi.

Açıklamada, Stephen Miran'ın 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde oy kullandığı ve karara muhalefet ettiği belirtildi.

Karar metninde, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda büyümeye devam ettiği ifade edilirken, istihdam artışının görece düşük kaldığı ve işsizlik oranının son aylarda sınırlı değişim gösterdiği kaydedildi.

POWELL: 'ENFLASYONU YÜZDE 2 HEDEFİNE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ'

Kararın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jerome H. Powell, para politikasına ilişkin mesajlar verdi.

Powell, Fed'in temel hedeflerine vurgu yaparak, 'Maksimum istihdamı desteklemeye, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize getirmeye ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde sabitlemeye kararlıyız' dedi.

Fed'in görevini güçlü bir sorumluluk anlayışıyla sürdürdüğünü belirten Powell, 'Bu hedeflere ulaşmadaki başarımız tüm Amerikalılar için önemlidir. Biz Fed olarak görevlerimizi objektiflik, dürüstlük ve Amerikan halkına hizmet etme konusunda derin bir bağlılıkla yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.