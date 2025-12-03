Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hem hayvancılıkla hem de arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik iki ayrı destek programını Aralık ayında hayata geçiriyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak destekler, üreticilere nefes aldırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı duyurularda Mahmudiye ve Han ilçelerinde yaşayan, küçükbaş ya da büyükbaş işletme numarasına sahip olan hayvan üreticilerine, mineral blok desteği sağlanacağını bildirdi.

Vatandaşlar, 9 Aralık'a kadar Han İtfaiyesi, Han ESKİ Abone Merkezi, Mahmudiye Belediyesi ya da Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurabilecek.

ARI YETİŞTİRİCİLERİNE FONDAN ARI YEMİ DESTEĞİ

Öte yandan, arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik destek kapsamında fondan arı yemi dağıtılacak, başvuru için Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi (AKS), Eskişehir'de ikamet etmek ve arıcılık faaliyetini sürdürüyor olmak yeterli olacak. 5 Aralık'a kadar sürecek başvurular Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar Belediyeleri ile Eskişehir Arı Yetiştiriciliği Birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda yapılabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce yaptığı açıklama ile her iki destek programının da, yerel üreticiyi güçlendirmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladığını belirtti. Ünlüce, 'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında durmak ve nefes aldıracak çözümler üretmek en temel sorumluluklarımızdan biri. Tam da bu nedenle küçükbaş-büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize mineral blok desteğimizi, arıcılık yapan emekçilerimize ise fondan arı yemi desteğimizi hayata geçiriyoruz. Bu destekler, sadece birer ürün değil; üretimin devamlılığı için uzattığımız dayanışma elidir. Kırsalda emeğiyle yaşayan her vatandaşımızın daha güçlü koşullarda üretmeye devam etmesi için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.' dedi.