Boşnak iş insanları, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Yurt içi ve dışından katılımcıların yer aldığı buluşmada, ekonomik ve sosyal alanlarda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantıda kültürel dostlukların ticari işbirlikleriyle güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yurt içi ve yurt dışından iş insanları ile dernek temsilcilerinin katıldığı buluşmada, ekonomik ve sosyal alanlarda uluslararası işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği ele alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki adına ev sahipliğini yapan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Barbaros Taşer, toplantının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

'Kültürel dostluk ekonomik işbirliğine dönüşmeli'

Federasyon Başkanı Barbaros Taşer, Boşnak ve Türk halkları arasındaki dostane ilişkilerin uzun yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, bu ilişkilerin artık ticari alanda da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, 'Bizler federasyon olarak bugüne kadar kültürel, sosyal ve sportif alanlarda birçok ortak çalışmaya imza attık. Ülkeler arası dostluğu sürdürmeye odaklı olarak yürüttüğümüz bu süreç, rahmetli Ahmet Kemal Baysak zamanından beri istikrarlı biçimde devam ediyor. Artık bu dostluğun ticari işbirlikleriyle de pekişmesi gerektiğine inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Uluslararası ekonomik ilişkiler için önemli bir zemin oluşturuyoruz'

Boşnak Stratejik İş Birliği ve Kalkınma Organizasyonu Başkanı Amir Yatic ise konuşmasında, organizasyonun yeni kurulmasına rağmen büyük hedeflerle yola çıktıklarını ifade ederek, '18 Ocak'ta kurulduk. Yeni bir organizasyonuz ve uluslararası ekonomik işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda Bornova'da gerçekleşen bu buluşma bizim için çok değerli. Hedeflerimiz doğrultusunda bir proje ekibi kurduk. Ticaretle birlikte sosyal ilişkileri de geliştirmek istiyoruz.' diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı soru ve cevap bölümüyle sona erdi. Program sonunda taraflar, gelecekteki işbirliklerinin yol haritasını belirlemek üzere yeniden bir araya gelme konusunda ortak karar kaldı.