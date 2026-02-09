Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'nde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve ihya sürecini değerlendirdi. Panelde afet iletişimi, kalıcı konutlar ve şehircilik çalışmaları ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'nde konuşan Burhanettin Duran, depremin üzerinden üç yıl geçtiğini ve bu süreçte yaşanan acıların toplumsal dayanışma ve yeniden yapılanma sürecine dönüştüğünü söyledi. Duran, 'Bu felaketin üstesinden teknik kapasitemiz, toplumsal vicdanımız ve dayanışma ruhumuzla geldik' dedi.

Başkan Duran, panelde ayrıca afet iletişiminin önemine dikkat çekti ve İletişim Başkanlığı olarak, dezenformasyonla mücadele kapsamında 200'e yakın yanıltıcı içeriğe müdahale ettiklerini, CİMER Deprem Acil Uygulaması üzerinden 1,7 milyon başvuruyu takip ettiklerini açıkladı.

Yeni yayımlanan 'Asrın Felaketinin 3. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' kitabına da değinen İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eserin depremden sonra yürütülen tüm çalışmaları ve Türkiye'nin afet yönetimi tecrübelerini kayıt altına aldığını belirtti. Panel kapsamında akademi, medya ve sivil toplum temsilcilerine afet haberciliği eğitimi konusundaki çalışmalar da anlatıldı.

Bakan Murat Kurum ise, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 14 milyon kişinin etkilendiğini, 53 bin vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 104 milyar dolarlık ekonomik kaybın yaşandığını hatırlattı. Kurum, deprem sonrası 455 bin konutun tamamlandığını ve yaşam alanlarıyla şehirlerin yeniden inşa edildiğini vurguladı. Bakan Kurum, 'Bu süreçte şehri sadece fiziksel olarak değil, insanı merkeze alarak inşa ettik. Camisi, çarşısı, meydanı ve okullarıyla yaşam alanları oluşturduk' dedi.

Kurum ayrıca, dezenformasyona rağmen başarılarını 2 milyon vatandaşın gülen yüzleriyle cevapladıklarını ve Anadolu'nun yeniden ayağa kalkacağını söyledi.

Panel öncesinde İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikiği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İnşası Fotoğraf Sergisi'ni gezdi ve sahada yürütülen çalışmaların görsellerini inceledi.