Charming Beijing TV dizisinin 2025 Yurtdışı Tanıtımı, Pekin'de başarılı bir etkinlikle duyuruldu. Proje, çeşitli ülkelerden ekipleri Pekin'de çekim yapmaya davet ediyor, şehrin kültürel mirasını ve modern gelişimini tanıtıyor. Yeni projede Rusya ve Kazakistan'dan kanallar yer alacak.

PRNewswire / PEKİN (İGFA) - Charming Beijing TV dizisinin 2025 Yurtdışı Tanıtımı, Pekin Belediye Hükümeti Enformasyon Ofisi ve China Daily tarafından ortaklaşa başlatılan bir kültürel değişim girişimidir. Program, başladığı 2019 yılından bu yana aralarında Laos, Tayland, Rusya ve Kazakistan'ın da bulunduğu 15 ülkeden yapım ekiplerini Pekin'de çekim yapmaya davet etti. Geçtiğimiz yıllarda, Charming Beijing TV dizisi ondan fazla ülkede büyük televizyon kanallarında yayınlanmış ve uluslararası izleyicilerden geniş çapta takdir ve sıcak tepkiler almıştır.

Bu yıl, proje Rusya'nın TV BRICS ve Kazakistan'ın Almaty TV kanallarını, yeni dönemde Pekin'in yüksek kaliteli kalkınma alanında elde ettiği başarılara odaklanan özel bir programın ortak yapımcılığını üstlenmeye davet etti. Film ekipleri, kaldıkları süre boyunca Cennet Tapınağı, Pekin Planlama Sergi Salonu, Marco Polo Köprüsü, Shougang Parkı, Zhongguancun Yaşam Bilimleri Parkı ve Longfu Tapınağı bölgesi gibi simgesel yapıları ziyaret etti. Kentin ekonomik büyüme, teknolojik yenilik, kültürel koruma ve ekolojik kalkınma alanlarındaki ilerlemesi hakkında derinlemesine bilgiler edindiler.

Charming Beijing TV dizisinin 'Charming Beijing, Dünya İle Paylaşımı' adlı Yurtdışı Tanıtım ve Paylaşım Etkinliği, 24 Ekim öğleden sonra Pekin'deki Longfu Kültür Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Paylaşım oturumunda, Charming Beijing TV dizisinin kamera arkası görüntüleri gösterildi ve Çinli ve uluslararası yapım ekiplerinin verimli işbirliği sergilendi. TV BRICS, Almaty TV, Pekin Radyo ve Televizyon İstasyonu ve Beijing Daily 'den gazeteciler, Pekin hakkındaki saha deneyimlerini ve kişisel görüşlerini paylaştılar.

Pekin'deki Rus Kültür Merkezi Direktörü Tatiana Urzhumtseva, Pekin'in 3.000 yılı aşkın bir geçmişe sahip bir başkent ve modern bir küresel metropol olduğunu belirtti. Bir şehrin zengin kültürel mirasını dinamik kentsel gelişimle nasıl uyumlu bir şekilde harmanlayabileceğine dair olağanüstü bir örnek teşkil etmektedir.

Organizatörlere göre, Charming Beijing TV dizisi, Pekin ve Çin hakkındaki ilgi çekici hikayeleri dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle paylaşmaya devam edecek. Gelecekte, daha fazla uluslararası yapım ekibi şehri keşfetmeye, halkının sıcaklığını ve açık yürekliliğini deneyimlemeye ve antik miras ile modern canlılığın mükemmel bir uyum içinde var olduğu Pekin'in eşsiz cazibesini dünyaya tanıtmaya davet edilecek.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2810193/The_2025_Charming_Beijing_TV_series_overseas_promotion_event_was_successfully_held_in_Beijing_from_O.mp4