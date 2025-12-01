İzmir'de Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen bağış kampanyasıyla SMA Tip 1 hastası 18 aylık Abbas Miran İbiş'in tedavisi için gerekli destek sağlandı.

İZMİR (İGFA) - Büyükpark'ta düzenlenen kutlama etkinliği, yüzlerce Bornovalının katılımıyla dayanışma dolu anlara sahne oldu.

Kutlamada özel olarak hazırlanan ve üzerinde 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' yazısı bulunan pasta, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından aileyle birlikte kesildi. Etkinlikte gökyüzüne bırakılan balonlar dayanışmanın simgesi olurken, çocuklar müzik ve kukla gösterileriyle eğlenceli bir gün yaşadı.

BAŞKAN EŞKİ: 'BİR ÇOCUĞUMUZUN DAHA HAYATA TUTUNMASI İÇİN EL ELE VERDİNİZ'

Zorlu süreçte İbiş Ailesi'nin yanında olan herkese teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Bir çocuğumuzun daha hayata bağlanması için fedakarlıklar yaptınız, özveri gösterdiniz. Bornovalı olmaktan Bornova'nın belediye başkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bir insanın evladı ile ilgili çaresizlik hissetmesi, hayatta kalma mücadelesi gerçekten çok zor bir durum. Keşke bu konuda üzerine görev düşenler görevlerini tam yapmış olsalardı. Ama bizim topraklarımızın bir geleneği var. Eğer devlet gereğini yapmazsa millet gereğini yapar. Kendi çocuklarına sahip çıkar. Sizler burada bunun en güzel örneklerinden birini gösterdiniz.' diye konuştu.

ANNE VE BABADAN DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Anne Sultane İbiş, duygularını: 'Burada olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Biz kampanya bittiğinde acaba kimse gelir mi diye düşünmüştük ama bakıyorum herkes burada: Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 1.5 yıldır verdiğimiz mücadelenin sonucunun bu kadar güzel olacağına hiç düşünmemiştim.' sözleriyle dile getirdi.