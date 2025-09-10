İzmir'de Bornova Belediyesi, 12 gün süren 94. Uluslararası İzmir Fuarı’nda 140 metrekarelik standıyla yer aldı ve ilçenin tarihinden kültürel değerlerine, sağlıktan spora birçok alanda etkinlikler düzenledi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 94. Uluslararası İzmir Fuarında 140 metrekarelik dev standıyla yer aldı ve büyük ilgi gördü. Kaskatlı Havuz yanında kurulan stantta, ilçenin tarihinden kültürel zenginliklerine, sağlıktan spora kadar pek çok alanda etkinlik düzenlendi.

Stantta milli günler de unutulmadı, 30 Ağustos ve 9 Eylül’de Türk Bayrakları ve balonlar dağıtıldı.

Stantta ziyaretçilere, Yeşilova Höyüğü’nden Homeros’a, Levantenlerden ilçenin ilklerine uzanan Bornova’nın tarihi mirası aktarıldı. Katılımcılar, üç boyutlu gözlüklerle Yeşilova’da 8500 yıl öncesine uzanan yaşamı deneyimleme fırsatı buldu. “Kültür ve Ekonomi” temalı fuarda ayrıca Levantenlerin Bornova ekonomisine katkıları anlatıldı, Altın Bilezik İstihdam Ofisi masasında firmalar için iş başvuruları alındı. Anadolu’da golfün ilk oynandığı yer olan Bornova’yı simgeleyen mini golf sahasında ziyaretçiler golf keyfi yaşadı.

Kadınlara, çocuklara ve yetişkinlere yönelik çalgı yapımı, çanta yapımı, seramik, fosil boyama, yüz boyama, tişört boyama, kukla, akıl oyunları ve satranç gibi atölyeler yoğun ilgi gördü. Ayrıca sürpriz hediyeli bilgi yarışmaları, halk oyunları, dans gösterileri ve müzik dinletileri fuar coşkusunu artırdı.

SAĞLIK HİZMETİ VE ÖZEL KUTLAMALAR

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, stantta vatandaşlara şeker ve tansiyon ölçümü yaptı. Diyetisyenler ve fizyoterapistler sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü, standta düzenlenen özel etkinliklerle kutlandı ve vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.