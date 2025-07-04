İzmir Bornova Belediyesi, 19-22 Haziran 2025 tarihlerinde kardeş şehir Białystok’ta düzenlenen Şehir Günleri’ne katılarak sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü ve kültürel etkileşim konularında iyi uygulamaları yerinde inceledi.İZMİR (İGFA) - Almanya'nın Bochum kentiyle de ikili temaslarda bulunan Bornova heyeti, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik önemli adımlar attı. Başkan Ömer Eşki, bu tür ziyaretlerin Bornova’nın vizyonuna değerli katkılar sağladığını vurguladı.

Bornova Belediyesi, kardeş şehir Polonya'nın Białystok kentinde 19-22 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen “Białystok Şehir Günleri”ne katıldı. Yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendirmek, kültürel etkileşimi artırmak ve iyi uygulamaları yerinde gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Bornova Belediyesi’ni Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Kültür İşleri Müdür Vekili Yasin Barut ve Dış İlişkiler Müdür Vekili Erdem Muhtaroğlu temsil etti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YERİNDE GÖZLEMLENDİ

Ziyaret süresince Bornova heyeti, Białystok Belediyesi’nin enerji bağımsızlığı, çevreci ulaşım sistemleri ve yeşil alan yönetimi gibi konulardaki çalışmalarını inceledi. Avrupa’nın sürdürülebilir kentleşme örneklerinden biri olarak gösterilen Białystok’ta edinilen gözlemler, Bornova’nın iklim dostu projelerine de ilham verecek nitelikte oldu.

BOCHUM İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ GÜNDEMDE

Program kapsamında Almanya’nın Bochum kentiyle de ikili temaslarda bulunuldu. Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle kültür, gençlik değişimleri ve enerji verimliliği gibi alanlarda ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

EŞKİ: “ULUSLARARASI DİYALOG, YEREL KALKINMANIN ANAHTARIDIR”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ziyaretleri: “Kardeş şehir ilişkileri yalnızca sembolik değil, somut faydaya dönüşen birer ortaklıktır. Białystok’ta sürdürülebilirlikten kültüre, enerjiden katılımcılığa kadar birçok başlıkta yürütülen başarılı çalışmaları yerinde görmek bizler için değerliydi. Bornova’da da çevreye duyarlı, kapsayıcı ve vizyoner projeler üretirken bu tür temasları yol gösterici kabul ediyoruz. Çünkü biz yerelden başlayarak dünyaya açılan bir kalkınma modeli hedefliyoruz. Bochum ile başlattığımız temas da Bornova’nın Avrupa’daki yerel yönetim ağını güçlendirme vizyonunun somut bir adımıdır. İş birliği, bilgi paylaşımı ve ortak proje geliştirme konularında köprüler kurmaya devam edeceğiz.” sözleriyle değerlendirdi.

KÜLTÜR VE DOSTLUK BULUŞMASI

Her yıl haziran ayında düzenlenen Białystok Şehir Günleri, kentin tarihi ve kültürel kimliğini kutlamak amacıyla konserler, sanat sergileri, açık hava gösterileri ve resmi davetlerle zenginleştiriliyor. Bu yıl 20-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikler, farklı ülkelerden gelen yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek kültürler arası diyaloğun da zeminini oluşturdu.

ULUSLARARASI DENEYİM BORNOVA’YA GÜÇ KATACAK

Yaklaşık 300.000 nüfusa sahip, çok kültürlü yapısı ve çevre dostu politikalarıyla tanınan Białystok, Podlaskie Voyvodalığı’nın başkentidir. Bornova Belediyesi, bu tür ziyaretlerle sadece iyi uygulamaları gözlemlemeyi değil, aynı zamanda Bornova’nın kalkınma vizyonuna katkı sağlayacak yeni iş birlikleri geliştirmeyi de hedefliyor.