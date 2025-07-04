Vatandaşların hayatına dokunan birbirinden farklı ve renkli uygulamalarıyla dikkat çeken Kayseri Talas Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘Aile Yılı’na önemli bir katkı sağlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Düğün yapacak çiftlere uygun şekilde gelinlik temin etme imkanı tanıyacak Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi, Talas Armonia Balo ve Kongre Merkezi’nde (Eski Gezegen Düğün Salonu) düzenlenecek görkemli bir gelinlik defilesi ile hizmete girmiş olacak. Büyük ilgi görmesi beklenen ve sadece kadınlara özel gerçekleştirilecek olan defile 7 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak.

Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Camii doğu karşısında hayata geçecek Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi’nde bulunan 500’ün üzerinde gelinlik, düğün yapacak çiftlere rüya gibi bir evliliğin kapısını açacak.

Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yine farklı ve renkli bir uygulama ile hemşehrilerimizin karşısındayız. Onların hayatına dokunan, işlerini kolaylaştıran çok sayıda projemizin yanına şimdi de Gelinlik Evini ekliyoruz. Malum olduğu üzere 2025 yılı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmişti. Biz de Talas Belediyesi olarak, yuva kuracak çiftlerimize kolaylık sağlayarak uygun şekliyle gelinlik temin etmeyi hedefledik. Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi’nde 500’ün üzerinde gelinlik bulunacak. Biri mutlaka size olur. Mutlu ve huzurlu bir aile kurulmasına bir miktar da katkımız olursa ne mutlu bize. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

DESTEK VEREN GELİNLİK EVLERİNE TEŞEKKÜR

Başkan Yalçın, projedeki gelinlikleri temin eden Yeşim Gelinlik ve ismini açıklamak istemeyen diğer gelinlik evlerine de katkılarından dolayı teşekkür etti. Çok sayıda gelinlik evinin projeye katkı sağladığını ifade eden Başkan Yalçın, “Kayserimiz yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ispatladı. Bu hayırlı ve güzel projeye şehrimizdeki gelinlik evlerinden de büyük katkılar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.