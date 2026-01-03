Bornova Kent Söyleşileri, oyun yazarı ve yönetmen Haluk Işık'ın konuk olduğu etkinlikte 'Oğlum Mustafa' kitabı üzerinden Zübeyde Hanım'ın gözünden Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam öyküsünün anlatılmasıyla devam etti. Söyleşi, şiir dinletileri ve piyano performansı ile sanat dolu bir atmosfere dönüştü.

İZMİR (İGFA) - Bornova Kent Söyleşileri, oyun yazarı ve yönetmen Haluk Işık'ın konuk olduğu etkileyici bir etkinlikle devam etti. Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide Işık, 'Oğlum Mustafa' kitabından yaptığı alıntılarla, Zübeyde Hanım'ın gözünden Mustafa Kemal'in çocukluğundan bir ulusun liderliğine uzanan yaşam öyküsünü anlattı.

'Oğlunun adı önce Mustafa'ydı; sonra bir halkın kalbine Mustafa Kemal Atatürk olarak kazındı' sözleriyle başlayan anlatı, salonda duygusal anlar yaşattı. Eserin, bir kahramanlık hikâyesini değil; bir annenin sevgisini, umudunu ve yüzyıllık bir yürüyüşün insani boyutunu öne çıkardığı vurgulandı.

Şiir, müzik ve söyleşi bir araya geldi

Programın sunuculuğunu Gamze Cantürk, moderatörlüğünü ise İbrahim Aktaş üstlendi. Etkinlik, Fatma Aras, Kemal Kantar, Tuğçe Yerdelen ve Buket Işıkdoğan'ın şiir yorumları ile derinlik kazandı. Geceye eşlik eden Seçil Saykan'ın piyano dinletisi ise söyleşinin atmosferini zenginleştirerek izleyicilere sanat dolu bir akşam yaşattı.

Katılımcılar, hem edebiyat hem tarih hem de anne-evlat ilişkisinin güçlü anlatımıyla harmanlanan etkinliğin, Bornova'nın kültür yaşamına önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.