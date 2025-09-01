İzmir Bornova Belediyesi yaz tatilindeki öğrencilere sinemayı sevdirmek ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla özel bir atölye gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - 9-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak yapılan "Çocukların Film Kulübü” atölyelerine katılan Bornovalı çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Katılımcılar, film yapım sürecini deneyimleyerek ses ve görüntü ekipmanlarını tanıdı. Kendi stop-motion filmlerini yarattı.

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 24 çocuk , sinema tarihi, film yapımının temelleri, görüntü ve ses ekipmanı kullanımı, stop motion animasyon ve greenbox teknikleri üzerine pratik çalışmalar yaptı. Teorik olarak aldıkları eğitimlerle eş zamanlı olarak kendi kısa film hikayelerini yazıp, storyboardlarını çizen çocuklar kamera ve ses kayıt cihazı kullanmayı öğrendi. Telefon ve tablet ile stopmotion animasyon yapımı tekniğini ve Greenbox kullanımını deneyimledi. Atölyeler sonunda katılımcılar geçirdikleri günlere dair düşüncelerini ve duygularını yazılı olarak paylaştı.

Başkan Ömer Eşki, çocukların yaratıcılığını geliştiren bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Teknolojiyle yaratıcılığı buluşturan bu atölyelerle çocuklarımız hem eğleniyor hem de düşünmeyi, sorgulamayı ve üretmeyi öğreniyor. Bornova Belediyesi olarak onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.