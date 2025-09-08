İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin yanında oldu. Dezavantajlı bölgelerde bulunan 3 devlet okulunda öğrenim gören 3 bin öğrenciye yemek dağıtımı yapıldı. Menüde gevrek, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlı yer aldı. Ürünler, Bornova Belediyesi’nin Kent Marketleri ve Kent Lokantaları’ndan temin edilerek hazırlandı.

Eğitimde fırsat eşitliği en büyük öncelikleri olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkan Ömer Eşki, “Çocuklarımızın derslerine odaklanırken karınlarının aç kalmaması, en az eğitim materyalleri kadar önemli. Bornova’da hiçbir çocuğun aç kalmasına izin vermeyeceğiz. Her bir öğrencimizin yanında olmaya, onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

DAĞITIMLAR HAFTADA ÜÇ GÜN SÜRECEK

Yemek dağıtımları sadece ilk günle sınırlı kalmadı. Aynı okullara Çarşamba ve Cuma günleri de dağıtım yapılacak. Bornova Belediyesi, önümüzdeki haftalardan itibaren ilçenin farklı noktalarındaki okullarda, ana sınıfından liseye kadar tüm öğrenciler için yemek desteğini sürdürecek.