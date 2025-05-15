Bornova Belediyesi’nin 19 Mayıs’a özel düzenlediği Gençlik Festivali, müzik ve sağlık temalı etkinliklerle coşkulu bir şekilde devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki Gençlik Festivali'nin ikinci gününde Grup İlyada’nın sahnesi büyük ilgi görürken, gençler sağlık taramaları ve spor aktiviteleriyle de buluştu.

Bornova Belediyesi’nin müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, festivalin ikinci akşamında Küçükpark Meydanı’nı etnik ezgilerle doldurdu. Farklı kültürlerin tınılarını harmanlayan grup, izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

“Sağlıklı Genç, Sağlıklı Gelecek” temasıyla kurulan sağlık standında, Bornovalılara yönelik ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. HPV virüsüne karşı bilgilendirme çalışmaları dikkat çekti. Ayrıca pilates, zumba ve masa başı egzersizleri gibi aktiviteler yoğun ilgi gördü.

Festival, gençlere her akşam müzik ve eğlence dolu anlar sunmaya devam edecek.

15 Mayıs’ta yine Küçükpark’ta Grup Zoza, 16 Mayıs’ta ise Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak olan Grup Seksendört ile final yapılacak.

Seksendört konseri öncesinde düzenlenecek kortej yürüyüşü, Bornova sokaklarını bayram coşkusuyla renklendirecek.