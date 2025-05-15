Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) konuğu A Milli Satranç Sporcusu GM Ediz Gürel, dünya şampiyonluğu hedefini paylaştı. Yaş grubunda dünya 1’ncisi olan Gürel, “Kaybetsem de pes etmedim” dedi.BURSA (İGFA) - BTÜ Konuşmaları’nın 38’inci bölümünde, A Milli Satranç Sporcusu Büyük Usta (GM) Ediz Gürel, Mimar Sinan Yerleşkesi’nde öğrencilerle buluştu.

“Hamle Hamle Zirveye Yolculuk” başlıklı programda, 7 yaşında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı satranç serüvenini anlatan Gürel, 6 ayda Türkiye Satranç Milli Takımı altyapısına seçildiğini belirtti. 2023 Dünya Kupası’nda “En Genç Hamle Yapan Sporcu” unvanını alan 16 yaşındaki Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’ndaki başarısıyla dünya ilk 100’e Türkiye’den giren ilk genç sporcu oldu.

Dünya 20 yaş altı sıralamasında 7’nci, kendi yaş grubunda 1’inci olan Gürel, başarısını düzenli beslenme, uyku ve çalışma disiplinine bağladı. İspanyol ve Sicilya açılışlarını sevdiğini, idolünün Magnus Carlsen olduğunu söyleyen Gürel, “Hedefim 2700 barajını aşıp dünya şampiyonu olmak” dedi. Zor anlarda pes etmemeyi öğütleyen Gürel, “Aksilikler geçici, hedefe kilitlenmek gerek” ifadesini kullandı.

SATRANCIN KAZANIMLARI VE GELECEĞİ

Gürel, satrancın zaman yönetimi, analitik düşünme ve stratejik planlama gibi beceriler kazandırdığını vurguladı. Yapay zekâ nedeniyle oyun gücünün düştüğünü, satrancın gelecekte Satranç960 gibi formatlarla evrilebileceğini belirtti. İlham kaynağının annesi ve antrenörü olduğunu paylaşan Gürel, dünyada daha fazla Türk sporcu görmeyi diledi.

Program, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç’un Gürel’e plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.