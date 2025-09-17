Bolu Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin test kitabı maliyetlerini azaltmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik Merkezleri’nde “Kitap Takas” uygulamasını sürdürüyor.BOLU (İGFA) - Geçtiğimiz yıl başlatılan bu sosyal dayanışma projesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla birlikte daha da yaygınlaştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde hizmete açılan kültür merkezleri, öğrencilere sunduğu konforlu ders çalışma ortamıyla yoğun ilgi görüyor. Uğur Mumcu Gençlik Merkezi, Neyzen Tevfik Kültür Merkezi, 12 Kasım Gençlik Merkezi, İzzet Baysal Caddesi Gençlik Merkezi ve BOLMEK Etüt Merkezi’nde öğrenciler sessiz ve verimli bir ortamda ders çalışabiliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gençlik Merkezleri’nin kapanış saatleri uzatıldı. Öğrencilerin daha fazla yararlanabilmeleri için gençlik merkezlerindeki etüt salonları saat 22.00’ye kadar hizmet veriyor.

Öğrencilerin büyük destekçisi: Kitap Takas Uygulaması

Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıl başlatılan “Kitap Takas” uygulaması da bu merkezlerde sürdürülüyor. Özellikle sınav hazırlıklarında ihtiyaç duyulan test kitaplarının yüksek maliyetlerini dikkate alan Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu uygulama sayesinde öğrencilere büyük kolaylık sağlarken dayanışma kültürünün gelişmesine de katkıda bulunuyor.

Sadece az kullanılmış test kitapları kabul ediliyor

Öğrenciler kullanmadıkları test kitaplarını etüt merkezlerine teslim ediyor ve diğer öğrenciler de ihtiyaç duydukları test kitaplarına ücretsiz olarak ulaşabiliyor. 5 merkezde eş zamanlı olarak uygulanan sistem, sınava hazırlanan öğrencilerin kitap maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.