Amerika'nın ilk ve tek otantik Türk kahvesi zinciri Turkish Coffee Lady, 6 Kasım 2025'te Chicago'da düzenlenecek InvestBev Accelerator etkinliğinde tarihi bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Dünya genelinde yapılan 800 başvuru arasından seçilen kadın girişimci liderliğindeki marka, bu yenilikçi ürün serisini Amerika'nın önde gelen içecek yatırımcılarına ve perakende zincirlerine tanıtarak, Türk kahvesi kültürü açısından tarihi bir ilke imza atacak.

Kurucusu ve CEO'su Gizem Şalcıgil White, 16 yılı aşkın süredir ödüllü girişimci ve kültürel elçi olarak Amerika, Kanada, Avrupa ve Türkiye'de Türk kahvesi kültürünü tanıtıyor. Şimdi ise bu yüzyıllık geleneği modern wellness ve içecek dünyasında temiz enerji içeceği olarak yeniden konumlandırıyor.

White, 'Son on yılda Amerika'daki soğuk kahve pazarı muazzam bir büyüme ivmesi kazandı,' diyerek şöyle devam etti: 'Cold brew, iced coffee ve fonksiyonel içecek segmentleri her yıl çift haneli oranlarda büyüyor. Şehirli genç profesyoneller ve öğrenciler artık yalnızca bir içecek değil; sürdürülebilirlik, deneyim ve sağlıklı içerikler arıyor. Araştırmalar, ABD soğuk kahve pazarının 2028 yılına kadar 1,8 milyar doları aşacağını gösteriyor.'

White ayrıca, 'Dünyaca ünlü mikro sanat ustası Hasan Kale'ye değerli iş birliği için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm tasarımlar kendisi tarafından el boyamasıyla hazırlanmış olup minyatür sanatındaki olağanüstü ustalığıyla kürate edilmiştir,' dedi.

White, 'Bu dünya çapındaki inovasyonu çözüm ortağımız Berker Hazar, yerel üreticilerimiz Sağlıklı Gıda Ürünleri (SGU), Goksu Global Holding ve kahve uzmanı Koray Camveren ile birlikte başardık. Ortak hedefimiz, 600 yıl önce dünyayı değiştiren Türk kahvesi mirasımızı Chicago'daki bu küresel sahnede gururla temsil etmektir,' diye ekledi.

Pazarlama Direktörü Sadık Vural, tüm soğuk kahve satışlarının Coffee Sayer AI e-ticaret platformu ile entegre bir şekilde yürütüleceğini belirtti.



'Amerika'da her gün yaklaşık 400 milyon fincan kahve tüketiliyor. Kahve, kültürel ve sosyal bir bağ kurma aracıdır. Coffee Sayer AI, kahve tüketimini farkındalık odaklı, güçlendirici ve sağlıklı bir deneyime dönüştürerek duygusal dengeyi ve zihinsel iyi oluşu geliştirmek için değerli bir rehberlik sunuyor,' dedi Vural.

Dünyanın ilk Şişelenmiş Soğuk Türk Kahvesi, yapay zekâ destekli uygulama aracılığıyla 14 Şubat 2026 Sevgililer Günü tarihinde satışa sunulacak.