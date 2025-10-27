Boğaziçi Üniversitesi, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nun külliyatını koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hem yayıncılık hem de arşiv çalışmalarıyla sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından hayata geçirilen 'Adalet Ağaoğlu Serisi', yazarın tüm eserlerini titiz bir editoryal süreçle yeniden okura kazandırmayı amaçlıyor. Ağaoğlu'nun Türk edebiyatında ve dünya edebiyatında hak ettiği yere ulaşması yönündeki bu uzun soluklu proje, yalnızca bir yayın girişimi değil; aynı zamanda kültürel bir hafıza çalışması niteliği taşıyor.

Serinin ilk adımı, yazarın 'Dar Zamanlar Üçlemesi' olarak bilinen dizisinin tamamı ile 'Dert Dinleme Uzmanı' romanının bir araya getirildiği 'Dar Zamanlar Dörtlemesi'nin yayımlanmasıyla atıldı. Ardından, yazarın kişisel arşivinden elde edilen belgeler, notlar ve fotoğraflarla zenginleştirilen 'Fikrimin İnce Gülü' özel edisyonu, külliyatın en kapsamlı çalışması olarak yayımlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, önümüzdeki dönemde de yazarın tüm eserlerini eksiksiz biçimde yayımlamayı; ayrıca Adalet Ağaoğlu'nun yapıtlarını farklı dillere kazandırarak dünya edebiyatındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. İtalyanca ve Azerice başta olmak üzere çeşitli çeviri projeleri bu kapsamda yürütülüyor.

Adalet Ağaoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı kişisel arşivi, 27 Ocak 2010 tarihinde 'Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası' adıyla hizmete açıldı.

Odanın tasarımı, mobilyaları ve yerleşim düzeni bizzat yazar tarafından planlandı.

Arşiv, araştırmacılara açık bir biçimde düzenlenmiş olup 1948-2008 yılları arasındaki basın arşivlerinden, yazarın her bir eserine ait el yazmaları, belgeler, mektuplar ve kişisel notlara kadar geniş bir materyal yelpazesine sahip. Ayrıca Adalet Ağaoğlu ve eşi Halim Ağaoğlu'na ait özel kitap koleksiyonları, ödüller, plaklar ve fotoğraflar da bu odada korunuyor.

Belge ve dosyaların dijitalleştirme süreci devam ederken, arşiv Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yanı sıra dışarıdan gelen araştırmacılar ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kullanımına açık. Araştırmacılar, randevu sistemiyle arşivden yararlanabiliyor.