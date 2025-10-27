Ankara Keçiören'de '169 Gün' belgeselinin galası yapıldı. Gün Sazak'ın yaşamını ve mücadelesini anlatan belgesel önemli siyasiler ve sanatçılar tarafından izlendi.

ANKARA (İGFA) - Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan devlet adamı Gün Sazak anısına hazırlanan '169 Gün' belgeselinin galası, Keçiören'de gerçekleştirildi.

Gün Sazak Caddesi'nde yer alan Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel gösterime; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, Anahtar Parti Ankara İl Başkanı Ömer Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve yapımcıları, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Yönetmenliğini İsmail Güneş'in, yapımcılığını ise Aynur Güneş'in üstlendiği '169 Gün' belgeseli; Gün Sazak'ın siyasi sahnedeki etkilerini, Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptığı dönemde başlattığı yolsuzlukla mücadelesini ve 27 Mayıs 1980'de uğradığı suikasta uzanan süreci, dönemin tanıkları, çalışma arkadaşları ve arşiv görüntüleri eşliğinde ele alıyor. Belgesel, yakın dönem Türk siyasi tarihine dair önemli bir anlatı sunarken; adalet, dürüstlük ve vatan sevgisi temalarıyla izleyicilere güçlü bir mesaj verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Bugün burada sadece bir belgeseli izlemeye değil; bir duruşu, bir vicdanı ve bir inancı yeniden hatırlamaya geldik. Aziz Türk milletine kendini adamış bir vatanseveri, Cumhuriyetin temel ilkelerine gönülden bağlı bir insanı anıyoruz. Bugün burada onun hatırasını yaşamanın onurunu, gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Keçiören Belediyesi olarak, bu anlamlı geceye ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu topraklarda büyüyen her evlada, Gün Sazak gibi bir duruşun, bir vicdanın, bir ahlakın miras kaldığına inanıyoruz. Bizler bu emaneti taşımakla sorumluyuz. Oğuz Türkmen boylarının yiğit bir evladı olan Gün Sazak'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir şehidimizi, bu anlamlı belgeselle bizlerle buluşturduğu için Yönetmen İsmail Güneş ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gün Sazak'ın siyasi yaşamını anlatan özel gösterimin ardından, yönetmen ve yapım ekibine çiçek takdimi gerçekleştiren Başkan Özarslan, emeği geçen herkese teşekkür etti. '169 Gün' belgeseli, 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.30'da Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda vatandaşlara özel gösterimle yeniden izleyiciyle buluşacak.