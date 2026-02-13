Bunlar da ilginizi çekebilir

Sezonun ilk yarısında rakibini Sakarya'da konuk eden Büyükşehir Basketbol, karşılaşmayı 90-76'lık skorla kazanmıştı. Büyükşehir, şimdi deplasmanda oynanacak mücadeledende galibiyetle ayrılmak için parkeye çıkacak.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde zirvedeki yerini koruyan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Keçiören Belediyesi Bağlum ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Basketbol takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Keçiören Belediyesi Bağlum'a konuk oluyor. 14 Şubat Cumartesi günü Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

