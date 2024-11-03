Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, öğrencilerin denizcilik faaliyetleri ve çevre bilinci kazanmaları için yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini sezonun son etkinliği ile tamamladıMUĞLA (İGFA) - Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, gençlerin ve çocukların denizcilik faaliyetleri ve çevre bilinci kazanmaları için yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerini yılın son etkinliği ile tamamladı.

Bodrum Cruise Port ve limanda bulunan Marella Discovery gemisinin mürettebatı, Ayşe Gülsevim-Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile Giritli Teyze Plajı’nda kıyı temizliği gerçekleştirdiler.

Temizlik etkinliğinin ardından öğrenciler, Bodrum Cruise Port’ta marina, gümrüklü ve gümrüksüz alanlar, pasaport ve gümrük yetkililerinin yürüttüğü işlemler hakkında kapsamlı bir tanıtımı içeren özel bir deneyim yaşadılar. Ayrıca öğrenciler, limanda Kılavuz Kaptanlık mesleği hakkında bilgi edindiler ve Marella Discovery gemisini keşfe çıktılar.

Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye’de deniz kurtarma konusunda ücretsiz hizmet veren tek sivil toplum kuruluşu olan Bodrum Deniz Kurtarma Başkanı Atilla Suyolcu, öğrencilere ve Marella ekibine "Yaşam" adlı deniz ambulansı ve denizde acil müdahale operasyonları üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Suyolcu, Bodrum sınırları içinde deniz kurtarma operasyonlarının nasıl yürütüldüğüne dair değerli bilgiler sundu.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, geleceğimizi sürdürülebilir şekilde inşa etmek ve okyanusları korumak adına gelecek nesillerin denizcilik faaliyetleri ve çevre bilinci kazanmasını desteklemeye kararlı olduklarının mesajını verdi.