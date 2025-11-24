BNP Paribas Cardif Türkiye, iş ortaklıkları odaklı büyüme modeli ve dijitalleşme yatırım ları sayesinde sigortayı müşterilerin hayatına en ihtiyaç duydukları anda entegre etmeye odaklanıyor. Şirket, müşteri değerini merkeze alan sigorta mühendisliği yaklaşımıyla sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme stratejisi izliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sigortayı daha ulaşılabilir kılma misyonuyla 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren BNP Paribas Cardif Türkiye, büyümesini iş ortaklıkları stratejisi ve sigorta mühendisliği yaklaşımı üzerine inşa ediyor. Şirket, üç farklı sigorta şirketiyle yürüttüğü operasyonlarında müşteri odaklılık ve sürdürülebilirliği merkezine alarak Türkiye'de sigorta sektörüne yenilikçi bir perspektif kazandırıyor.

Dünya genelinde 80 milyondan fazla müşteriye ulaşan, 500'ü aşkın iş ortağı bulunan BNP Paribas Cardif, 74 ülkedeki BNP Paribas Grubu'nun global banka sigortacılığı uzmanlığını Türkiye'de de güçlü bir şekilde sürdürüyor. Türk iye operasyonu, EMEA bölgesindeki brüt prim üretiminin yüzde 10'undan fazlasını tek başına gerçekleştirerek grubun en stratejik ülkelerinden biri konumunda bulunuyor. Türkiye'nin bu başarıdaki rolünü değerlendiren BNP Paribas Cardif Türkiye İş Ortaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Özüm, 'Türkiye operasyonumuz yıllardır grubun büyüme ülkesi olarak tanımlanıyor. Çevikliğimiz, hızlı adaptasyonumuz ve güçlü iş ortaklıklarımız sayesinde yalnızca sonuç üretmiyor, aynı zamanda Cardif'in global uygulamalarına da katkı sunuyoruz' diye konuştu.

İŞ ORTAKLIĞI, CİRO İÇİNDE YÜZDE 80 PAYA SAHİP

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon, perakende ve tüketici finansmanı gibi farklı sektörlerdeki 16 lider iş ortaklıklarının; toplam cironun içerisinde yaklaşık yüzde 80'lik bir paya sahip olduğunu kaydeden Gökhan Özüm, 'Sektörde agresif satış kanallar ına odaklanmak yerine, iş ortaklıkları üzerinden sigortayı müşterinin ihtiyacı olan anda sunmayı tercih ediyoruz. Bizim için asıl değer, iş ortaklarımızın süreçlerine entegre ettiğimiz doğru ürünleri, doğru müşteriyle buluşturmak. Bu sayede kendimizi yalnızca bir sigorta şirketi değil, 'sigorta mühendisliği yapan' bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz' dedi.

MÜŞTERİ DEĞERİ, STRATEJİNİN MERKEZİNDE

BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, müşteri değerinin stratejisinin merkezinde yer aldığını ifade eden Özüm, 'Bizim için performansın ilk göstergesi kârlılık değil, müşteriye sağladığımız değerdir. Ne kadar prim aldığımızdan önce ne kadar hasar ödediğimiz daha önceliklidir. BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, tazminat işlemlerimizin yüzde 80'inden fazlasına aynı gün içinde geri dönüş yaparken, cihaz koruma sigortasında hasarların yüzde 96 gibi büyü k bir oranında ödeme sağlamaktayız. Bu anlayışımızın sonucu olarak; iş ortakları memnuniyet skorunda 86 ile Cardif global ortalaması olan 60'ın çok üzerinde bir başarı elde ettik. Şikayetvar ACE Awards'ta ise sigorta sektöründe üst üste iki yıl Diamond ödülü almaya hak kazandık' şeklinde konuştu.

Ürün geliştirme yaklaşımlarının ise, global araştırmalar ve iş ortaklarıyla yürütülen kapsamlı çalıştaylarla sürekli olarak şekillendiğini belirten Gökhan Özüm, 'İki yılda bir global olarak gerçekleştirdiğimiz Protect & Project Oneself araştırması, Türkiye'de ekonomik kaygılar, işsizlik ve deprem riskinin tüketicilerin en temel endişeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Ocak 2025'te düzenlediğimiz Protect & Project 2025 İş Ortakları Semineri de otomotivden bankacılığa, perakendeden teknolojiye birçok sektörden lideri bir araya getirerek sigorta sektörünün geleceğine yönelik ortak bir vizyon oluşturmamızı sağladı. Çalıştay çıktılarının şimdiden yeni ürün ve hizmetlere dönüştürmeye başladık' şeklinde konuştu.

ERİŞİMİN ANAHTARI: DİJİTALLEŞME

Dijitalleşmeyi, erişilebilirliğin anahtarı olarak gördüklerini vurgulayan Gökhan Özüm, dijitalleşmenin, BNP Paribas Cardif Türkiye'nin iş ortaklıkları stratejisinin tamamlayıcı bir unsuru olduğunu ifade etti. Hem müşteri deneyimini sadeleştirmek hem de sigortayı daha erişilebilir kılmak amacıyla teknolojiye yoğun şekilde yatırım yaptıklarını açıklayan Özüm, 'Bu dönüşüm kapsamında müşterilerimizin yalnızca üç adımda başvuru yapabildiği online hasar modülü geliştirdik. İlk ayda kullanıcılarımızın yüzde 30'a yakını bu modülü tercih etti. TEB üzerinden dijital BES süreci başlattık; böylece müşterilerimiz şubeye gitmeden birkaç adımda BES hesabı açabilir hale geld i. Karmaşıklığı azaltmak amacıyla poliçeler için tek özet sayfalık formatlar hazırladık ve tüm broşürlerimizi QR kod üzerinden dijital olarak sunmaya başladık' diye konuştu.

2025 VE SONRASI HEDEF: PENETRASYONU ARTIRMAK

2025 ve sonrası için hedeflerini değerlendiren Gökhan Özüm, odaklarının yalnızca hacimsel büyüme olmadığını özellikle vurgulayarak stratejik yol haritasını şöyle özetledi:

'Ortaklık sayımızı artırmaktan çok, mevcut iş ortaklarımız üzerinden daha fazla müşteriye ulaşmayı, yani penetrasyonu yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda dijitalleşme, veri analitiği ve müşteri odaklı inovasyon yatırımlarımızı güçlendirerek ilerlemeye devam edeceğiz.'

BNP PARİBAS CARDİF HAKKINDA

BNP Paribas Cardif, banka sigortacılığı ortaklıklarında dünya lideri olup, 80 milyondan fazla müşterisine hedeflerini gerçekleştirirken öngörülemeyen olaylara karşı koruma sağlayan ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve sigortayı daha erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. BNP Paribas'nın bir iştiraki olan sigortacı, iş ortaklıklarına dayanan benzersiz bir iş modeline sahiptir. Bankalar ve finans kurumları, otomotiv sektörü şirketleri, perakendeciler, telekomünikasyon şirketleri ve enerji şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki 500'den fazla iş ortağı distribütörün yanı sıra ürünleri müşterilerine pazarlayan finansal danışmanlar ve brokerler için çözümler üretmektedir. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve Avrupa, Asya ve Latin Ameri ka'da güçlü bir konuma sahip olan BNP Paribas Cardif, bireysel sigortacılıkta küresel bir uzman, kredi sigortacılığında dünya lideri ve reel ekonominin finansmanına büyük katkı sağlayan bir şirkettir. Dünya çapında 9.000'den fazla çalışanı bulunan BNP Paribas Cardif'in 2024 yılında brüt yazılan prim tutarı 36,4 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.

BNP PARİBAS CARDİF TÜRKİYE HAKKINDA

BNP Paribas'nın sigorta birimi olan BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe, bireysel kredi koruma ve hayat sigortacılığı alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında gerçekleşen Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. birleşmesi ile birlikte müşterilerine bireysel emeklilik ürünlerini de sunabilir hale gelen BNP Paribas Cardif Türkiye bireysel emeklilik, hayat sigortacılığı ve hayat dışı sigorta branşlarına ait üç lisansı olan üç farklı şi rket çatısı altında faaliyet göstermektedir. BNP Paribas Cardif Türkiye geniş ürün portföyü ve uluslararası vizyonu ile kısa sürede pazarda kapsamlı hizmet veren bir sigorta platformu haline gelmiştir.