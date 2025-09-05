BNP Paribas Cardif Türkiye, hasar bildirim sürecini dijitalleştirerek müşteriler için hızlı ve kolay bir deneyim sunuyor. Cihaz Koruma Sigortası ve Uzatılmış Garanti Teminatları kapsamındaki başvurular, sadece 5 pratik adımda dakikalar içinde yapılabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif Türkiye, sigortayı herkes için daha ulaşılabilir kılmak ve hızlı duruma getirmek amacıyla hasar bildirim sürecini dijitalleşme odaklı olarak herkesin kolayca uygulayabileceği adımlarla sadeleştirdi.

Online başvuru ve hızlı çözüm imkânı sayesinde müşteriler, Cihaz Koruma Sigortası ve Uzatılmış Garanti Teminatları kapsamındaki hasarlarını dakikalar içinde bildirebiliyor, birkaç gün içinde sonuç alabiliyor.

İŞTE 5 PRATİK ADIMDA HASAR BİLDİRİM SÜRECİ:

1. Adım: Belge ve faturayı hazırlayın Hasar bildirimi için cihaz faturası ve gerekli belgeleri hazır bulundurun.

2. Adım: Web sitesinden giriş yapın BNP Paribas Cardif Türkiye’nin online hasar bildirim sayfasına girerek işleminizi hızlıca başlatın.

3. Adım: Cihazı anlaşmalı noktaya teslim edin Hasar durumunda poliçe şartlarında belirtilen şekilde taşınabilir cihazlarınızı BNP Paribas Cardif Hasar yöneticisine ulaştırın veya taşınamaz cihazlarda evde servis talebinde bulunun.

4. Adım: Süreci online takip edin Başvurunuzun her adımını web sitesi üzerinden kolayca takip edin, sürecin şeffaf ilerlediğini görün.

5. Adım: 7/24 destek alın Her aşamada, müşteri destek hattı üzerinden günün her saati bilg i ve yardım talep edebilirsiniz.

BNP Paribas Cardif Türkiye, bu süreç sayesinde müşterilerinin sigortayı hayatın doğal bir parçası olarak deneyimlemesini, hızlı ve güvenilir çözümlerle günlük yaşamın kesintisiz devam etmesini amaçlıyor.

ELEKTRONİK CİHAZLARA KAPSAMLI TEMİNATLAR

Gelişen teknolojiyle birlikte günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen elektronik cihazlar, çeşitli risklerle karşı karşıya kalabiliyor. BNP Paribas Cardif Cihaz Koruma Sigortası; telefon, televizyon, akıllı saat, buzdolabı gibi ürünlerde meydana gelebilecek kazalardan kaynaklanan kırılmalar, sıvı teması sonucu arızalar, voltaj değişimleri nedeniyle oluşan elektriksel hasarlar ve hırsızlık gibi risklere karşı koruma sağlıyor. Poliçe kapsamında öncelik cihazın ücretsiz onarılması olurken, poliçede sunulan teminat limitleri kapsamında onarımı mümkün değilse, müşterilere teminat şartları çerçevesinde hediye kartı seçeneği ile ödeme yapılıyor.

BNP Paribas Cardif’in sunduğu Uzatılmış Garanti Teminatı ise, cihazın üretici garantisi bittikten sonra aynı şartlarda güvenceyi devam ettiriyor.

Bu teminat sayesinde sigortalı cihazlar, üretici firmaların sunduğu garanti süresinin tamamlanmasından sonra da poliçe süresi boyunca garanti altında olmaya devam ediyor.

Üretici garantisinin bittiği süreden itibaren başlayan Uzatılmış Garanti Teminatı kapsamında arızalı ürün onarılamıyorsa, poliçe şartları çerçevesinde zararın tazmini gerçekleştiriliyor.

Onarımlarda kullanıcıdan ek ücret alınmazken, uzatılmış garanti döneminde muafiyet kesintisi uygulanmadan işlem sağlanıyor.

Poliçe sahipleri, teminatlar kapsamında oluşabilecek bir hasar durumunda BNP Paribas Cardif’in Online Hasar Sistemi üzerinden veya 444 43 23 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ne telefonla ulaşarak hasar kaydı oluşturabiliyor ya da ilgili iş ortağı çağrı merkezleri aracılığıyla da kolayca başvuru yapabiliyor.