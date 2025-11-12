BNP Paribas Cardif Emeklilik, müşterilerine değer katan çalışmalarını sürdürüyor. BES müşterilerine özel başlattığı 'Birikimlerinize Bir Katkı Da Bizden!' kampanyasına devam etme kararı alan BNP Paribas Cardif, 31 Aralık'a kadar devam eden kampanya kapsamında tek seferde yatırılan 100 bin TL ve üzeri ek katkı payı ve/veya başlangıç kapitali ödemesine, maksimum 2.500 TL'ye varan ek fayda hediye ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin lider sigorta ve bireysel emeklilik kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (BNP Paribas Cardif), müşterilerine değer katan çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) müşterilerine özel olarak 1 Kasım'da başlattığı 'Birikimlerinize Bir Katkı Da Bizden!' kampanyasına devam eden BNP Paribas Cardif, kampanya kapsamında tek seferde yatırılan 100 bin TL ve üzeri ek katkı payı ve/veya başlangıç kapitali ödemesine, maksimum 2.500 TL'ye varan ek fayda hediye ediyor.Bu ek fayda, devlet katkısı ile birlikte, BNP Paribas Cardif'in BES m üşterileri için oldukça avantajlı bir hale geliyor. 2025 yılı için devlet katkısının üst limiti ise 312.066 TL olarak belirlenmiş. Bu üst limitin %30'u hesaplanarak elde edilen devlet katkısı ise 93.619,8 TL ediyor. BNP Paribas Cardif'in BES müşterileri, tek seferde 100 bin TL ve üzerinde yapacakları ek katkı payı ve/veya başlangıç kapitali ödemesi ile hem BNP Paribas Cardif tarafından sağlanan ek fayda tutarından yararlanıyor hem de devlet katkısından daha yüksek miktarda kazanç elde ediyor.BNP Paribas Cardif bireysel emeklilik müşterileri; 'Birikimlerinize Bir Katkı Da Bizden!' sloganıyla 1 Kasım'da başlatılan kampanyadan 31 Aralık tarihine kadar yararlanabilecekler. Kampanyaya katılacak müşteriler BNP Paribas Cardif BES sözleşmelerine; internet şubesinden, Cepte Cardif uygulamasından, özel müşteri temsilcileri, özel müşteri hattı ya da acenteler aracılığıyla, havale veya kredi kartı ile ek katkı payı ödemesi gerçekleştirebilecekler.

BES'e katılım sayısının 10 milyon sınırını aşması bekleniyor

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı özelliğinde olan BES, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti, şeffaflık ve devlet güvencesi gibi önemli avantajlarla diğer birikim araçlarından ayrılıyor. Özellikle de devlet katkılarının desteğiyle cazibesini giderek arttıran Gönüllü BES'e olan katılım sayısı hızla yükseliyor. 2021 yılında Bireysel Emeklilik Kanunu'nda yapılan 18 yaş altı genç ve çocukların kapsama alınması, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım (BEFAS) platformunun uygulamaya açılması, devlet katkısı teşvikinin yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmesi ve fon değişiklik hakkının artırılması gibi bir dizi önemli düzenleme, sektörün büyümesine katkı sağladı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 17 Ekim 2025 tarihli verilerine göre gönüllü BES'te katılımcı sayısı 9 milyon 982 bin 691 kişiye ulaşırken, katılımcıların toplam fon tutarı da 1 trilyon 658 milyar TL'ye yükseldi. Yaklaşık 192 milyar TL devlet katkısı fon tutarı ile birlikte sistemde toplam fon büyüklüğü de 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın geri kalanında istikrarlı yükselişini sürdürmesi öngörülen gönüllü BES'te katılımcı sayısının 10 milyon sınırını aşması bekleniyor.

Dijital BES, E-şube ve CepteCardif'te

BES sektörünün lider kuruluşlarından olan BNP Paribas Cardif Emeklilik, sektördeki büyümeye paralel olarak hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde önemli oranda büyüme kaydediyor. Avantajlı BES kampanyalarıyla da sektörde fark yaratan BNP Paribas Cardif Emeklilik, BES fon yönetimini Portföy Yönetimi sektörünün tecrübeli ve yenilikçi şirketi olan TEB Portföy Yönetimi aracılığıyla müşteril erine sunuyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini merkeze alan bir yaklaşımla faaliyet gösteren BNP Paribas Cardif Emeklilik, katılımcılarına sunduğu fonların yönetimini yakından takip ederek, kullanıcıların fon getirisi ile ilgili düzenli bilgilendirilmesini sağlıyor.

'Sigortayı ulaşılabilir kılma' misyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde dijital BES çözümünü devreye alan BNP Paribas Cardif Emeklilik, dijitalleşme vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, geçtiğimiz yıl mevcut müşterilerin kullanımına sunduğu dijital kanalını, Nisan 2025 itibarıyla yeni müşterilerine de açtı. Gerek birikim yapmayı gerekse emeklilik hedefleyenler artık kolaylıkla BNP Paribas Cardif Emeklilik'in e-şube'si veya CepteCardif uygulaması üzerinden kolayca BES planına dahil olabiliyor.