Kayseri Talas Belediyesi, ara tatilde ilçe genelindeki okullara yönelik detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas genelindeki eğitim kurumlarının tatile girmesiyle birlikte kolları sıvayan Talas Belediyesi temizlik ekipleri, okulların kazan daireleri başta olmak üzere tuvaletler, lavabolar ve sınıflar ile koridorlarda dezenfekte ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, 'Geleceğimiz olan yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla pürdikkat çalışıyoruz. Bu anlayışla, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara yaptığımız temizlik faaliyetlerine hiç ara vermeden devam ediyoruz.

Şimdi de ara tatille birlikte yine temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladık' ifadelerini kullandı.