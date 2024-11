Konya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP29) Konya ve Nasreddin Hoca tanıtımı yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında kurulan Türkiye pavilionunda, İngilizce anlatım yapan temsili Nasrettin Hoca ile Türkiye ve Konya tanıtımı yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının canlandırdığı Nasreddin Hoca, başta Türk dünyası olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerde büyük merak ve ilgi uyandırdı.

COP29 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye pavilionunda Konya’yı ve Nasrettin Hoca’yı İngilizce olarak çeşitli hikayeler ve fıkralarla anlatan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu temsili Nasrettin Hoca, başta Türk dünyası olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin merakı ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye pavilionunu ziyaret eden konuklara Nasrettin Hoca’yı ve Konya’yı anlatan İngilizce broşürler dağıtılarak, hem Konya’nın hem de Nasreddin Hoca’nın ve memleketi Akşehir’in tanıtımına katkı sağlandı.

UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katıldığı iklim paneli öncesi İngilizce olarak “Zamanın Aynası” isimli performansını sergileyen temsili Nasrettin Hoca, burada da izleyenlerden büyük beğeni aldı. Oyunu ilgiyle izleyen yerli ve yabancı misafirler temsili Nasrettin Hoca’yı tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

Başkan Altay, BM İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, Türkiye Pavilionunda Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları” ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca düzenlenen “Depremden Kaynaklı Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Yönetimi” konulu panellerde konuştu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliğinde 100’den fazla ülkeden binlerce temsilcinin katılımıyla başlayan COP29, 22 Kasım tarihinde sona erecek.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP 29)

Conference of the Parties, yani “Taraflar Konferansı” anlamına gelen COP Zirvesi, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir iklim konferansıdır. Konferansa, 1994’te yürürlüğe giren ve uluslararası bir anlaşma olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (UNFCCC) imzalayan tüm ülkeler katılıyor.