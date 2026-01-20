Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, MESS ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev sürecine girildiğini açıkladı. İlk aşamada 9 işyerinde 30 Ocak Cuma günü greve çıkılacak.

ANKARA(İGFA) - Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, MESS'in tekliflerinin işçilerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek grev kararını duyurdu.

Genel Başkan Özkan Atar, 31 işletmeye bağlı 43 fabrikada yaklaşık 11 bin işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinin aylardır sürdüğünü ancak başta ücret artışı ve sosyal haklar olmak üzere taleplerine karşılık alamadıklarını söyledi. MESS'in yüzde 18'lik 6 aylık zam teklifini ve sözleşmenin 3 yıl olması ısrarını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Atar, kazanılmış hakları geriye götüren düzenlemelerin de tartışma konusu dahi olamayacağını ifade etti.

İşçilerin alım gücünün hızla düştüğünü belirten Atar, 'Yoksulluk sınırının altındaki ücretlerle yaşamak mümkün değil. Resmî enflasyon rakamları gerçek hayatla örtüşmüyor. Bu teklif, metal işçisini sefalet ücretine mahkûm ediyor' dedi.

Görüşmelerin 8 Aralık'ta tıkanması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutulduğunu, arabuluculuk sürecinin sona erdiğini ve artık grev aşamasına geçildiğini açıklayan Atar, grevlerin kademeli olarak başlatılacağını duyurdu.

Bu kapsamda 30 Ocak Cuma günü şu işyerlerinde greve çıkılacak işyerlerini de açıklayan Atar; Çukurova İnşaat Makinaları, Cengiz Makina, Çayırova Boru, Çelsantaş, Dostel Makina, Arpek Arkan Parça, Sanel Sanayi Elektroniği, SIO Automotive ve ZF Lemförder'de greve çıkılacağını, diğer fabrikalar için grev tarihlerinin daha sonra açıklanacağını belirterek, 'Grevimiz yasaklanırsa anayasal hakkımızı kullanırız. Metal işçisinin iradesini hiçbir güç susturamaz' diye konuştu.

Genel Başkan Özkan Atar, bu mücadelenin yalnızca Birleşik Metal-İş üyelerinin değil, tüm metal işçilerinin ortak mücadelesi olduğunu vurgulayarak, 'Metal işçisi kazanacak. Biz kazanacağız; çünkü haklıyız ve güçlüyüz' ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.