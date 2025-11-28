Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından farklı mahallelerde düzenlenen 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' halk buluşmalarının bu haftaki durağı Bademlik, Köşk, 23 Nisan ve Uyanış Mahalleleri oldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinleyip ilçeye yönelik çalışmalara dair bilgi verdi.

Vatandaşların isteklerini bire bir iletebilmesine imkân tanıyan mahalle buluşması Bademlik Zümrüt Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa; CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Bademlik Mahalle Muhtarı Sinan Gürel, Köşk Mahalle Muhtarı Şengül Pekacar, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Seyfettin Bolat, Uyanış Mahalle Muhtarı Zahide Uslu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

'TEK BİR DÜSTURUMUZ VAR: HALKA HİZMET'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi: 'Mahalle mahalle dolaşıyoruz. Derdimiz, sorunlarımız neyse vatandaşlarımızla birebir hemhal olup, yerinde çözmek istiyoruz. Çözebildiklerimizi anında çözelim, çözemediğimizi not edip en kısa sürede çözüm yoluna gidelim istiyoruz. Bu süreci birlikte yürütmek için buradayız. Seçimlerden önce söz verdik: Caddesinde, sokağında, pazarında 'hizmet için buradayız' dedik. Elimizden gelen ne varsa halkımız için seferber edeceğiz. Tek bir düsturumuz var: Halka hizmet. Biz yüce bir milletiz. Millet olmanın temelinde ise insanlığa hizmet vardır. Atalarımız nasıl adaleti ayrım yapmadan herkese ulaştırdıysa, biz de aynı anlayışla hareket edeceğiz. Bu yolda aynı kararlılıkla devam edeceğiz.'

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise yaptığı konuşmada ortak akla vurgu yaparken, Bademlik Mahalle Muhtarı Sinan Gürel, Köşk Mahalle Muhtarı Şengül Pekacar, Uyanış Mahalle Muhtarı Zahide Uslu ve 23 Nisan Mahalle Muhtarı Seyfettin Bolat da vatandaşların istek ve önerilerinin yerinde dinlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Başkan Özarslan, iletilen her talebi dikkatle dinleyerek anında ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine yönlendirip gerekli çözüm önerilerini sundu.

Program alanında kurulan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi standı ise iş arayan vatandaşlar için başvuru noktası oldu.

Çok sayıda vatandaş, istihdam başvurusunda bulunurken, yetkililer başvuruları alarak değerlendirme sürecini başlattı. Talepleri karşılık bulan ve çözüm yolları anlatılan vatandaşlar ise mahalle buluşmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Özarslan'a teşekkür etti.