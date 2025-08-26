Gazeteci Yazar Mesut Demir, “Yerel medyalarda neler oluyor?” yazı dizisinde Bursada Bugün haber sitesinin kuruluştan günümüze hikayesini kaleme aldı. Bursada Bugün nereden geldi, nereye gidiyor?

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

“Yerel medyalarda neler oluyor?” yazı dizilerinde “Bir Bursada Bugün hikayesi” bölümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Aslında…

Bursada Bugün haber sitesinin en verimli ve popüler yılları 2013-2015 ile 2018-2020 yılları arasındaydı.

YIL 2018…

Bursada Bugün’ü satın alma sürecinde görüşmeleri yapmak üzere O dönem Özel Esentepe Hastanesi’nin sahibi (Şimdi ki Nev Esentepe Hastanesi) Dr. Ergin Kopal, Op. Dr. Özgür Türk’ü görevlendirmişti.

Pazarlıklar sonucunda 3 milyon liraya Bursada Bugün, Radyo Bursada Bugün Zeno Medya şirketinin tüm hisseleri Dr. Ergin Kopal’a geçti.

Ergin Hoca ile çıktığım bu sürecin devamında 2 ortak daha dahil oldu. Ergin Hoca, hastanenin danışmanlık işlerini yürüten Ferdi Yılmaz ve kamu kurumunda görev yapan, Bursa Ekspres gazetesinin sahibi Hasan Yalçın’ın da ortak olarak dahil edilmesini istedi.

Ben, Ferdi Yılmaz ve Hasan Yalçın, herhangi bir para ödemeden yüzde 10’ar hisse aldık.

Ferdi Yılmaz ve Hasan Yalçın fiilen Bursada Bugün’de çalışmazken ben belediyeden istifa edip medyanın başına Genel Yayın Yönetmeni olarak geçmiştim.

Bursada Bugün ofisine geldiğimiz masaların üstü naylonlarla örtülü, 4 editörün evden çalıştığı bir ofis ile karşılaştık.

Radyo frekanslarında sıkıntı vardı.

Önce ofisi baştan sona tadilatla yeniledik.

Bir yandan personel arayışı içerisindeydik.

İnternet haber sitesi ve ofis çalışmalarını hareketlendirdik.

Bir yandan da hesap kitap işleri…

Baktık ki, 800 bin liraya yakın SGK ve vergi borcu var.

Diğer yandan girilen haberlerle ilgili davalar, icralar söz konusuydu.

Bursada Bugün marka tescili Bahri Atalay’ın şahsındaydı. 600 bin lira da ayrıca ona ödendi.

Dr. Ergin Kopal, Esentepe Hastanesi ve Anadolu Hastanesi’ni aldıktan sonra bir de medyayı satın almış, ekonomik olarak o süreçte haliyle sıkıntı yaşamıştı.

Bursada Bugün ödemeleriyle ilgili evine ve arabasına icra bile gelmişti.

Ekonomik kısımlar 1 yıl gibi süreçte giderildi ve sistem düzene girdi.

Ağustos 2018’de personel sayımızı 20’ye çıkartmıştık.

Benim için önemli olan istihdamdı.

Kaliteli işler çıkartabilmek, markayı büyütmek için personel sayınız da yeterli olmalı.

Medya işinde beynimiz sadece bu işe odaklanmalı. Genel Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü, muhabir ve editörler için bu çok önemli.

Yazacağınız bir yanlış kelime, sizi ipe de götürür, vezir de yapar.

Hele hele medya kurumunun başındaysanız, personelinize güvenmeniz gerekir.

Bir personel, size ya da kuruma kızar, olmadık bir başlık atar, geri dönülmez bir hata yapar, sizi ipe götürür.

Personel alırken özellikle bunlara dikkat ettim.

Tıklanmalara gelince, 2015 yılında Bursada Bugün aylık sayfa görüntülenmesi (tıklanma) 15 milyon civarındaydı. 2018’de satın aldığımızda bu rakam 10 milyon civarındaydı.

1 yıl sonra 2019 yılında aylık sayfa görüntülenmesi 20 milyona çıkmıştı.

Gece gündüz demedik ekibimizle birlikte, sabah 7’sinde başlayıp gece 1-2’lere kadar çalışıyorduk.

Mesai nedir bilmeden gecemizi gündüzümüze kattık.

Yönetim kurulu toplantılarımızı akşam saatlerinde yapmaya başlıyorduk. Ne hafta sonu tatilimiz, ne de yıllık iznimiz vardı.

Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ın bir sözü vardı, “Olay benim çocuğum gibi” demişti.

Bursada Bugün de benim için öyleydi. Kuruluşunda yer aldığım, muhabir ve yazı işleri müdürü olarak çalıştığım Bursada Bugün’ün ortağı ve Genel Yayın Yönetmeniydim.

Kurum ve kuruluş ziyaretleri yapmaya başladık.

Valilik, belediye başkanları, savcılık, emniyet gibi kurumları ziyaret ediyorduk.

Kiminle?

Genel Yayın Yönetmeni olarak ben, İcra Kurulu Başkanı olarak Ferdi Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hasan Yalçın…

Bir gün Dönemin Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı (Şimdi Aydın Valisi olarak görev yapıyor) ziyarete gittik Bursada Bugün yönetimi olarak. Yanımızda muhabirimiz Burcu Sekmen de vardı.

Vali Canbolat’ın odasında 2 tane tekli koltuk, 2 tane de 3’lü koltuk bulunuyordu.

Vali Canbolat beni tekli koltuğa davet etti Genel Yayın Yönetmeni ve şirket Tüzel Kişi Temsilcisi olarak…

İcra Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, Vali Canbolat’ın önünde tekli koltuğa oturmak için beni kolumdan çekmişti.

Tabi Ferdi Yılmaz’ı da anlıyorum. Daha önce Yücel İletişim’de Tolga Yücel’in yanında çalışmış, sonra şirketi almış, adını PR West Galobal yapmış, medyanın gücünü bir kaç ayda burada görmüş, egosu bir anda tavan yapmış bir kişi.

Vali Canbolat’tan randevu istese danışmanlık şirketi olarak belki alır, belki almaz, belki de bu kadar itibar görmezdi.

Anlıyorum kendisini…

Ancak, devletin üst makamı, Bursa’nın en üst makamı Valilik makamında, Vali beyin önünde yapılan böyle bir davranış hiç yakışmamıştı Bursada Bugün kurumuna…

Ben iyi niyetli olarak geçtim üçlü koltuğa, Burcu Sekmen ile yan yana oturduk.

Vali Canbolat, Bursada Bugün ile ilgili bilgi sorular sordu.

Ferdi Yılmaz cevap veremeyince ben devreye girdim ve Bursada Bugün’ü başladım anlatmaya…

Derken…

Bu ziyaretler yapılırken Bursa’da 1-2 köşe yazarı sorgulamaya başladı yazılarıyla Dr. Ergin Kopal’ı…

“Bir doktor, önce Esentepe Hastanesi’ni, ardından Anadolu Hastanesi’ni, ardından Bursada Bugün medyasını satın alıyor. Nereden geliyor bu değirmenin suyu Ergin Hoca…” diye yazılar yazmaya başladılar.

Tabi bu yazıyı neden yazdılar, kim ya da kimler yazdırdı?

Bu soruların cevabını şimdi daha iyi anlıyorum.

Bursa kamuoyu bunları konuşmaya başlamıştı. Sonra apar topar Bursada Bugün yönetim kurulu toplantısı yaptık…

Dr. Ergin Kopal’ın ismi künyeden ve yayın kurulundan çıkartıldı, Ferdi Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı oldu Ergin Kopal’ın kararıyla…

Dr. Ergin Kopal’ın sahibi olduğu Nev Esentepe, Nev Anadolu, Nev FSM, Nev Balıkesir, Nev Altıeylül, Nev Bandırma hastanelerinden oluşan Nev Sağlık Grubu halka hizmet veriyor. Bunlardan Nev Balıkesir’de Erol Dağlıoğlu ve İlhan Parseker ile ortaklığı bulunuyor.

Yazı dizimize kısa bir mola…

Sağlıklı ve esen kalın…