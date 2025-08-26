AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi’nin son dönemde hizmete sunduğu Kar Tanesi Gelinlik Evi’ni ve Sahaflar Çarşısı’nı gezdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte ilk olarak Kar Tanesi Gelinlik Evi’ni gezen Milletvekili Böhürler, Talas Belediyesinin ailelerin üzerindeki yükü aldığına dikkat çekerek, “Kar Tanesi Gelinlik Evini gezdik. İsmi çok güzel, kendisi de çok güzel. Gelinlik almak veya kiralamak, masrafların çok artması ile aileler üzerinde büyük yük oluyordu. Talas Belediyemiz büyük bir hizmet yaparak uygun fiyatlı, son derece şık gelinlik ve abiye modelleri getirerek, halkımıza büyük bir hizmet sunmuş. Doğrusu ben çok beğendim. Ailelerin sırtından ekonomik bir yükü alma, hafifletme noktasında bu çalışmayı sosyal belediyecilik açısından çok kıymetli gördüm” dedi.

“SAHAFLAR ÇARŞISINA GELİN”

Daha sonra Başkan Yalçın ile birlikte Sahaflar Çarşısı’na geçen Milletvekili Böhürler, bir kitap tutkunu olarak Mustafa Yalçın Başkana teşekkür ettiğini dile getirerek, “Kitap benim için bir tutku. O yüzden burada dokunduğumuz her kitap, tanıştığımız her sahaf aslında bir derya. Şu anda genç bir sahafımızla birlikteyiz. Buradan Nihal Atsız’ın kirilce Azerbaycan baskısı ‘Bozkurtlar’ kitabını aldık. Bu, Türk düşünce hayatını, edebiyatı, yazarı ve şairiyle birlikte tarihin sayfalarında dolaşmak gibi bir şey. Türk düşüncesini tanımak için Talas Belediyesi’nin Sahaflar Çarşısı’na gelin. Ayrıca çok güzel kitaplar var. Bir kitap tutkunu olarak başkanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’e teşekkür ederek, “Talas’ta yaşayan tüm kardeşlerimizin hayatlarına dokunmaya gayret ediyoruz. Bu manada büyük önem arz eden iki sosyal projemizi sayın vekilimizle gezdik. İlgileri ve güzel sözleri için teşekkür ediyorum” dedi.