AKSAÇLILAR Derneği Başkanı Ahmet Bereket, dernek adına izinsiz üyelik ve aidat taleplerine karşı vatandaşları uyardı, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Derneği, son dönemde adının ve kurumsal kimliğinin izinsiz kullanıldığı yönünde yoğun şikayetler aldıklarını açıkladı. Genel Başkan Ahmet Bereket, sosyal medyada ve farklı kanallardan kendilerini “AKSAÇLILAR Genel Başkanı” olarak tanıtan kişilerin üyelik aidatı talep ettiğini ve İçişleri Bakanlığı’ndan kod geleceği gibi asılsız bilgilerle vatandaşları yanıltmaya çalıştığını belirtti.

Bereket, derneğin yalnızca kendi yönetim kurulunun yetkisiyle faaliyet gösterdiğini ve adı, logosu ve kurumsal unsurlarının izinsiz kullanımının hukuken geçersiz olduğunu vurguladı. Başkan Bereket’in açıklamasına göre; izinsiz faaliyet gösteren kişi, kurum veya oluşumlara karşı yasal süreçler başlatılacak.

Dernek ayrıca kamuoyunu yalnızca resmi iletişim kanallarından yayımlanan bilgilere itibar etmeye çağırdı ve toplumsal değerler ile ilkelerini korumadaki kararlılığını yineledi.