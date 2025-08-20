Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde meydana gelen olayda, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs yaşlı vatandaşı dolandırdı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde yaşanan olayda, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs, 70 yaşındaki vatandaşı dolandırdı. Edinilen bilgilere göre, Kınık Köyü’nde yaşayan 70 yaşındaki S. A. nın evine gelen şahsın “inceleme yapacağız” bahanesiyle altın ve nakit parasını istediğini belirtti.

Şüpheli şahıs, mağdurun elinde bulunan 1 adet beşi bir yerde altın, 4 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın, 2 adet yonca altın, 1 adet gram altın, 27 bin TL nakit ve 250 Euroyu alarak kayıplara karıştı.

Yapılan araştırmada şüphelinin olay yerine 11 T XXXX ticari plakalı taksi ile geldiği ve ardından İnegöl ilçesine gittiği belirlendi.

Olayla ilgili kimlik tespiti yapılan şüpheli Z. G. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan Z. G. işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.