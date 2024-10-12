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Ekiplerce yapılan denetimlerde 16 sürücüye trafik levhalarına uymamak, 14 sürücüye hatalı park, 14 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 7 sürücüye kask kullanmamak, 5 sürücüye gece sis ışıklarını sisli havalar dışında yakmak, 2 sürücüye zorunlu trafik sigortası yaptırmamak, 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1 sürücüye izin verilen süre içerisinde muayene yaptırmamak, 1 sürücüye motorlu bisikleti yaya yolunda sürmek maddeleri gereği toplamda 63 araç ve sürücüne 49.179,00 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 araç geçici süreyle otoparka çektirilerek, trafikten men edildi.

GESİAD yaza veda etti

GESİAD yaza veda etti

Bilecik’te trafik ekiplerince düzenlenen uygulamada 165 araç ve sürücüsü denetlendi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan denetimlerde kural tanımaz sürücülere ceza yağdı.