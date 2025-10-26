Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla KÖYDES projelerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği'ndeki KÖYDES toplantısında il genelinde yürütülen altyapı yatırımlar ile KÖYDES kapsamındaki projelerin fiziki ve mali gerçekleşmeleri masaya yatırıldı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; köylerin yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre planlandığı ve uygulamaların belirlenen takvime uygun şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Faik Oktay Sözer, köylerde yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlanan şekilde ve zamanında tamamlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Sözer, devletin hizmetlerinin en ücra köylere kadar ulaştırılması yönündeki gayretlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Köylerimizin kalkınması, kırsalda yaşamın güçlenmesi demektir. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya, altyapı hizmetlerini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmeye kararlıyız.' dedi.

Toplantı, KÖYDES projelerinin etkinliğini artırmak ve kırsal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.