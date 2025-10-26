İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

29 Ekim Çarşamba günü otobüs hareket saatlerinde cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak güncellemeye gidildi.

İzmir Metrosu ise sabah 06.00-06.30 arasında 7,5 dakika 06.30-09.00 saatleri arasında 4 dakika, 09.00-20.00 saatleri arasında 5 dakika ve 20.00-00.20 saatleri arasında 8 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı sefer programında değişiklik olmayacak. Konak'ta ise 06.00-07.30 saatleri arası 10 dakika, 07.30-11.00 saatleri arası 7,5 dakika, 11.00-19.30 saatleri arası 6 dakika, 19.30-21.30 saatleri arası 7,5 dakika, 21.30-00.20 arası ise 10 dakikada bir sefer olacak.

29 EKİM GECESİ BAYKUŞ SEFERLERİ VAR

İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak. 29 Ekim Çarşamba'yı 30 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece, Baykuş seferleri de düzenlenecek. Karşıyaka'dan 23.45, Alsancak'tan 00.05'de hareket edecek vapur, 00.20'de Karşıyaka'da olacak. 00.45'te Karşıyaka'dan kalkacak vapur, 01.05'te Alsancak'tan hareket edecek ve 01.20'de Karşıyaka'ya varacak.