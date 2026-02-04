Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, sunduğu modern hizmetler ve çevreye duyarlı uygulamalarla şehirlerarası ulaşımda önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya'da her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da ulaşımın önemli bir merkezi konumunda olan Konya Otogarı ve ilçe otogarlarında yoğun bir yolcu trafiği yaşanırken; bir yıl boyunca toplam 17 milyon 840 bin 981 yolcuya hizmet verildi.

Yolcu konforunu önceleyen çalışmalar kapsamında terminalde birçok ücretsiz hizmet de vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculara; ücretsiz wi-fi erişimi, şarj istasyonları, kısa süreli ücretsiz otopark, ücretsiz WC, emanet hizmetleri, engelli yolcular için destek noktaları ve bilgilendirici anons sistemleri gibi birçok imkân sunuluyor. 'Temiz Otogar, Temiz Çevre' anlayışıyla yürütülen temizlik ve düzenleme çalışmaları da hizmet kalitesini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Konya Otogarı, 2053 Sıfır Karbon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda uygulanan Sıfır Atık sistemiyle geri dönüşüme katkı sağlayarak çevreye duyarlı bir işletme modelini de ortaya koyuyor.