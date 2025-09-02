20 ilden 600 sporcunun katıldığı Bilecik 1. İller Arası Kick Boks Şampiyonası, kıran kırana mücadelelere sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 29-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bilecik Merkez İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Bilecik 1. İller Arası Kick Boks Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Turnuvaya 20 ilden, 35 kulüp toplam 600 sporcu katılırken, organizasyon Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi Fehmi Piliç öncülüğünde, antrenör Harun Alan’ın büyük destekleri ve Bilecik İl Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, turnuvaya özel olarak hakem ve antrenörlere hediyeler hazırlatırken, ilçeden katılan sporcular için de özel tişörtler yaptırarak desteğini gösterdi.

“PAZARYERİ’NDEN 32 SPORCU KATILDI”

Pazaryeri ilçesinden şampiyonaya tam 32 sporcu katıldı. Sporcular, üç gün süren kıyasıya mücadelelerde büyük başarı elde etti: 9 sporcu şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıktı, 4 sporcu ikincilik elde etti, 7 sporcu ise üçüncü olurken, Pazaryerispor kulübü yıldızlar kategorisinde 35 kulüp arasından 1’cilik kupasını minikler kategorisinde ise 2’cilik kupasını Bilecik'e kazandı

“KIRAN KIRANA MÜCADELELER”

Şampiyona boyunca salonda kıran kırana geçen karşılaşmalar izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Tribünleri dolduran sporseverler, genç sporcuların performansına alkışlarla destek verdi.

Bu görkemli organizasyon, hem Bilecik’in hem de Pazaryeri’nin spor alanındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

“BİLECİK’TE İLK KEZ DÜZENLEDİ”

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi Fehmi Piliç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bilecik’te ilk kez düzenlenen Kick Boks Turnuvası’nda sporcularımız ringe büyük bir özveriyle çıkarak güzel sonuçlar elde etti. İl genelinde Kick Boks sporunu yaygınlaştırmak ve gençlerimizi bu branşa yönlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu organizasyona katkı sunan başta Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Ramazan Demir’e, Pazaryeri Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin’e ve özverili çalışmalarıyla yanımızda olan antrenörümüz Harun Alan’a teşekkür ediyorum. Turnuvada ilimizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum.”