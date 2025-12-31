Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Sözer, paylaşımında yılın son gününe dikkat çekerek, 'Yılın son gününü bir mola bilerek; tüm evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı açıklamada 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

