Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı açıklamada 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Vali Sözer, paylaşımında yılın son gününe dikkat çekerek, 'Yılın son gününü bir mola bilerek; tüm evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve hemşehrilerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

