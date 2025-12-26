Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, DSİ 33. Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek il genelindeki baraj, sulama ve taşkın kontrol projelerini inceledi. Toplam 80 tesisle yaklaşık 12,4 milyar TL'lik yatırım hayata geçirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Devlet Su İşleri (DSİ) Bilecik 33. Şube Müdürlüğü ziyaretinde, il genelinde yürütülen baraj, sulama ve taşkın kontrol projeleri hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik'teki yatırımlar kapsamında 15 baraj ile 50,35 milyon metreküp su depolama kapasitesine ulaşılırken, 27 sulama tesisiyle 17 bin 606 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı. Bu projeler, çiftçilere yıllık yaklaşık 1 milyar 795 milyon TL gelir artışı sağlıyor. Taşkın kontrolüne yönelik 35 tesis ile yerleşim alanları ve tarım arazileri risklere karşı güvence altına alındı. Toplam 80 tesisin hayata geçirilmesiyle Bilecik'in tarımsal üretimi, su yönetimi ve yaşam güvenliği önemli ölçüde güçlendi.

Vali Sözer, DSİ yatırımlarının stratejik önemine dikkat çekerek, 'Vatandaşlarımızın refahını artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürecek' dedi.

DSİ'nin Bilecik'e kazandırdığı güçlü altyapı ve projeler, ilin tarımda büyümesini ve su yönetiminde öne çıkmasını sağlıyor.