Ankara Keçiören Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Hizmet Birimi ile Haymana Belediyesi iş birliğinde, Keçiören'de yaşayan şehit anneleri ve eşlerine yönelik anlamlı bir gezi programı gerçekleştirildi. Program kapsamında şehit yakınları, şifalı sularıyla bilinen Tarihi Haymana Kaplıcaları'nı ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) -Gezi programı kapsamında şehit yakınları; ulaşım, kaplıca ve gün boyunca sunulan tüm hizmetlerden ücretsiz olarak faydalandı. Günübirlik olarak planlanan organizasyon, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

VEFA DUYGUSUNU YANSITAN BULUŞMA

Kaplıca ziyaretinde şehit anneleri ve eşleri hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı bulurken; Haymana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı da elde etti.

Program, vatan için evlatlarını, eşlerini feda eden şehit anneleri ve eşlerine duyulan vefa duygusunun anlamlı bir yansıması oldu.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NİN HİZMETİNDEN MEMNUN KALDILAR

Haymana ve kaplıca ziyaretinin ardından şehit anneleri, kendileri için hazırlanan bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan başta olmak üzere, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.