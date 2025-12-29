Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali yakınında drift yapan sürücüye 46 bin TL para cezası uyguladı, araç ve ehliyet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı denetimlerini sürdüren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık 2025 tarihinde önemli bir müdahale gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda bilinçli kaydırma (drift) yaptığı tespit edilen araç, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan inceleme sonucunda sürücüye 46.392 TL idari para cezası kesildi, araç ve sürücü belgesi 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.